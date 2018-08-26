Володарский мост сам по себе начал разводиться в Петербурге

В результате ДТП пострадали три человека.

Примерно на 40 сантиметров поднялся Володарский мост, когда начал самопроизвольно разводиться накануне вечером. В образовавшийся пролет врезались две легковушки и пассажирский автобус ПАЗ. Двое водителей получили травмы средней тяжести, причем водитель маршрутки – отказался от госпитализации. А вот водитель Lada находится в тяжелом состоянии. После аварии мост закрыли для движения, правда сейчас он открыт и работает в штатном режиме. Причиной ЧП на юго-востоке Петербурга мог стать ремонт дорожного покрытия, который завершился буквально на днях в пятницу. Об этом «Фонтанке ру» сообщил источник в транспортном ведомстве городской администрации. По его словам, на мост могли положить слишком тяжелый асфальт, что изменило нагрузку на крыло, в результате чего пролет пришел в движение.

Свои проверки начали ГИБДД, а также компания, которая отвечала за недавний ремонт моста.