Семья сенатора Джона Маккейна отказала Дональду Трампу в посещении предстоящих похорон

Политик, умерший сегодня на 82-м году жизни, говорил, что присутствие президента на траурной церемонии нежелательно. Маккейн был известен не только как противник действующего главы Белого дома, но и как жесткий критик политики Кремля. В частности, он неоднократно негативно высказывался о Владимире Путине.

Российский лидер, в свою очередь, говорил, что поведение Маккейна связано с последствием плена во Вьетнаме.

В 2014 году Маккейну был закрыт въезд на территорию Российской Федерации.