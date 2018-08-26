Певица София Ротару подтвердила информацию о вчерашних проблемах со здоровьем

Артистка в своем Инстаграме поблагодарила друзей за поддержку и заботу и написала, что сейчас находится в норме. О деталях недомогания Ротару говорить не стала.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что после корпоратива артистка потеряла сознание, а очнувшись, некоторое время не узнавала окружающих. Концертный директор певицы опровергал сообщения об экстренной госпитализации. Он говорил, что у Ротару немного поднялось давление.