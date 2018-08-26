Певица София Ротару подтвердила информацию о вчерашних проблемах со здоровьем
Артистка в своем Инстаграме поблагодарила друзей за поддержку и заботу и написала, что сейчас находится в норме. О деталях недомогания Ротару говорить не стала.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что после корпоратива артистка потеряла сознание, а очнувшись, некоторое время не узнавала окружающих. Концертный директор певицы опровергал сообщения об экстренной госпитализации. Он говорил, что у Ротару немного поднялось давление.
Комментарии3
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serhio_25__ 26 августа 2018 | 15:15
Хроники русско-украинской войны - украинская певица выступает в России, где ей стало плохо и она лечиться в больнице врага.
suren_112 26 августа 2018 | 15:21
Бандеровская подстилка захворала.
abuvgrobu 26 августа 2018 | 15:22
Бог он все знает и он уже с Ротару спрашивает таким образом за ее поддержку нациков на Донбассе.думай,бабушка, думай с чем ты придешь на Суд небесный