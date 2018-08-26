В подмосковном Королёве около семи часов не удаётся потушить пожар в многоэтажном доме

Все жильцы эвакуированы.

Из угловой квартиры дома на верхнем, седьмом этаже изредка вырываются языки пламени. Над крышей поднимается густой чёрный дым. Им заволокло и ближайшие к месту происшествия улицы. В доме, он расположен в Королёве на улице Ленинская, неподалёку от лесопарка, живёт больше двухсот человек, среди них местные депутаты, сообщает телеканал Москва-24. Дом с мансардами. Предположительно в одной из них и возникло возгорание, передаёт ТАСС.

Пожар начался около восьми утра. Несколько человек вывели из дома пожарные, большинство вышли сами. Некоторые люди выбежали прямо в футболках и тапочках. Жильцы стоят возле дома и с тревогой следят за тем, как его тушат. Об этом можно судить по фото и видео с места происшествия. Людям предлагают на время переместиться в дом культуры, что поблизости.

К тушению огня привлекли два пожарных вертолёта. МЧС объявило о том, что около 11 утра распространение огня удалось остановить. С тех пор прошло прошло 4 часа, но пожар до сих пор не потушен.

Телеграм-канал mash называет причиной возгорания короткое замыкание в лифте.