Минобороны РФ: В Сирии в ближайшие двое суток может быть инсценирована химическая атака

Об этом сказали в российском Минобороны. По данным ведомства, для этого в провинцию Идлиб прибыли иностранные специалисты. Военные считают, что для инсценировки могут быть использованы реактивные снаряды с хлором. Позже в ближневосточных и англоязычных СМИ будет подготовлен видеосюжет.

Всё это, по мнению военных, будет использовано коалицией во главе с США как повод для нанесения удара по сирийским правительственным объектам.