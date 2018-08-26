Минобороны РФ: В Сирии в ближайшие двое суток может быть инсценирована химическая атака
Об этом сказали в российском Минобороны. По данным ведомства, для этого в провинцию Идлиб прибыли иностранные специалисты. Военные считают, что для инсценировки могут быть использованы реактивные снаряды с хлором. Позже в ближневосточных и англоязычных СМИ будет подготовлен видеосюжет.
Всё это, по мнению военных, будет использовано коалицией во главе с США как повод для нанесения удара по сирийским правительственным объектам.
Комментарии27
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gregor 26 августа 2018 | 14:36
Минобороны РФ: В Сирии в ближайшие двое суток может быть инсценирована химическая атака
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Ужас,позор какой . Этот Асад подставляет Путина с Шойгу ,травит газом ,а эти два из ларца оправдываться ..... .
Позорище какое-то . Как по нотам , этот травит эти оправдываются и под санкции .
Во где "великие " политики ... ,однако .
sensei54 26 августа 2018 | 14:41
gregor: Бывает же такое. Одновременно об одном и том же.
А вообще, позорище конечно. Какой-то убогий "товарищ Саахов" их, как пацанов, за нос водит.
zemljanka 26 августа 2018 | 14:52
Людоедство - 8 лет.
vezdehod 26 августа 2018 | 15:11
Минобороны РФ слов на ветер не бросают - сказали через Два дня, то Асад и организует.эту атаку.
sensei54 26 августа 2018 | 14:37
Команда на хипеж получена. А вразумительных аргументов у МО, извините, нет.
Надо бы помочь бедолагам, придумать что-нибудь убедительное.
tvitov66 26 августа 2018 | 14:59
sensei54: похоже с земли инсценировку будут поддерживать мирная хезболла и хамас под аккомпанемент Вагнера, а с воздуха ВКС РФ
sensei54 26 августа 2018 | 15:15
tvitov66: Судя по ежечасным "предупреждениям" МО, так и есть.
Логика примитивная: "ВКС свою работу сделают, но при этом весь мир уже знает, кто на самом деле людей травил."
И поди, разберись.
unprejudiced 26 августа 2018 | 14:37
Минобороны РФ убедительно доказало, что пресловутая "химическая атака" на мирных жителей сирийского города Дума, ставшая поводом для новых нападок Запада на Дамаск, была ничем иным, как разыгранной провокаторами видеоимпровизацией.
"Пятница,13", столь часто обыгранная в голливудских фильмах ужасов, действительно стала несчастливым днем для тех сил на Западе, что пытались изобразить законного президента Сирии в качестве нового "химического Али".
Именно в пятницу, 13 апреля, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге в Москве о том, что Кремль имеет неопровержимые доказательства того, что "жуткие" кадры применения химического оружия в Думе являются постановкой, которая была сфабрикована зарубежными спецслужбами.
В тот же день, по сообщению РИА Новости, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков документально подтвердил слова Лаврова о том, что Россия располагает доказательствами по фальсификации видеосъемки "химатаки" в Думе.
"Удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей. Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали", — сообщил он.
Читать далее: https://ru.sputnik-news.ee/world_news/20180413/10195452/Russia-razoblachila-himataka-Siria-duma.html
agamasat 26 августа 2018 | 14:42
unprejudiced: типичная русская философская школа - лохотрон собственного населения. А вы думаете, Шура, что гопник из ленинградской подворотни, мечтавший стать агентом КГБ, сделает вам умные мозги? Не смешите мои тапки, как говорят в Одессе!
agamasat 26 августа 2018 | 14:51
unprejudiced: Наскакивая на Запад, разнося бред кремлвских гопников, вы не защищаете свою Родину, но лишь воюете с нравственностью и человечностью, в том её наивысшем на сегодняшний момент развитии для всего человечества, которые несет в себе Западная цивилизация.
tvitov66 26 августа 2018 | 14:52
unprejudiced: официальный правдоруб Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков документально подтвердил слова Лаврова письменными показаниями испанского диспетчера Карлоса и данными объективного контроля - это был украинский штурмовик с израильской ракетой
navsegda 26 августа 2018 | 15:06
tvitov66: ... и пиндосом пилотом
eyjafjallajoekull 26 августа 2018 | 15:08
unprejudiced: Все 450 жителей Думы? Так, ну давайте по минимуму, что там втюхивают советскому народу: Березовский отравил Литвиненко, Боинг сам упал под тяжестью мертвых тел, Скрипалей отравил Джеймс Бонд, в Крыму были посетители хозяйственных магазинов, на Донбассе-трактористы и комбайнеры (набившие руку на обмолоте волков), хакеры это переростки из Нью-Джерси, трое журналистов-жертвы Ходорковского, ну и так далее по списку.
agamasat 26 августа 2018 | 14:37
Вот ведь закричалось уже Минобороны! Видать, само готовит эту провокацию, чтобы показать всему миру лживую суть Запада. Но Запад не защищает людоедские режимы, и не действует по понятиям. А вот на лжи Минобороны РФ попадалось уже не раз. Так что, делаем соответствующие выводы.
grigorcar 26 августа 2018 | 15:50
agamasat:
на западе ровно такие же мерзавцы, как и у нас. за исключением, может быть, Меркель.
abuvgrobu 26 августа 2018 | 14:48
... в отличие от русских, амеры всегда конкретны, вот и сейчас заявили о готовности нанести удар и что-ж русские ... русские, предупредили об ответственности ... перед кем, простите меня, перед сирийским народом, ООН или господом богом ?... по-моему ответ должен быть более конкретным, а так будет очередной удар с объяснением российской стороны – в нас ведь не стреляли – этого уже мало для страны претендующей на ведущую роль в мировой политике или не надо туда лезть надо признать что Россия региональная держава и тихо сопеть в две дырки ...
oldbobby 26 августа 2018 | 15:05
abuvgrobu: У страны, претендующей на ведущую роль в мировой политике, треть населения живёт без водопровода и с туалетом во дворе, Может не надо туда лезть?
novirusic 26 августа 2018 | 15:07
abuvgrobu: не надо туда лезть надо признать что Россия региональная держава и тихо сопеть в две дырки ...
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Золотые слова, ты тоже иногда трезвеешь после укола галоперидола.
Колись почаще, а то такой бред несешь бывает.
piterjanis 26 августа 2018 | 14:51
после такого заявления амер-террористы побоятся применить хим оружие
gregor 26 августа 2018 | 14:54
piterjanis:
Эти да ,побояться , а вот Асад нет , ему бояться некого , Путин и Шойгу будут за него оправдываться , да и санкции новые получать для 86 % телевизионного растениеводства ,которые одобрямс на свою башку зомбированную .
piterjanis 26 августа 2018 | 14:58
gregor: так вы и одобрямс санкции, а Пу ваш бог.
gregor 26 августа 2018 | 15:41
piterjanis:
Извините ,я не из большинства ,я нормальный .
podwodnik 26 августа 2018 | 14:53
Алекс - Башару-Юстасу:
За разгадывание операции санрайз-хлор мы вошли в ГКО с предложением о присвоении товарищу Башеру-Юстасу дачи на Рублёвке, рядом с владением Яника-Шлага. Учитывая неадекватность рыжего клоуна дальнейшее пребывание в империалистическом тылу оставляем на усмотрение товарища Башара-Юстаса.
P.S. Личная пожелание от Михал Ивановича - не прятаться в придорожной канализации.
mike_v 26 августа 2018 | 15:03
Ну опять по изотопному составу хлора идентифицируют завод и партию, проследят кто и когда закупил. Всех участвовавших в этой цепочке потом найдут и будут судить. Единственное, что если это русские или американцы, то их не смогут судить в Гааге. А жаль.
tks 26 августа 2018 | 15:11
Какие молодцы в шойгинских войсках: заведомо зная о планируемой асадовцами химатаке решили "на опережение" сыграть.
tvitov66 26 августа 2018 | 15:19
tks: ага - аккурат апосля неудачных переговоров Патрушева и Болтона в Женеве ... Мне кажется что наш гопник опять решил в подворотне гоп-стоп устроить ибо не прогибается под давлением
serg_anat 26 августа 2018 | 15:39
Эхотусовка себя прекрасно показывает. Красавцы.
Любая пробирка из Вашингтона для них стопроцентное доказательство чего угодно.., даже собственной никчемности...
Ну а заявление МО, естественно, ложь.
Но все это лишь вновь и вновь подтверждает убогую маргинальность этой кучки в России.