Певица София Ротару после выступления на корпоративе в Уфе потеряла сознание

Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на медсестру одной из клиник, где врачи восстанавливают здоровье певицы. По данным издания, очнувшись, артистка на время потеряла память. Подозрений на инсульт нет.

Ранее концертный директор Ротару опровергал сообщения об экстренной госпитализации. По его словам, у певицы всего лишь поднялось давление, и помощь была оказана на месте.