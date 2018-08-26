Певица София Ротару после выступления на корпоративе в Уфе потеряла сознание
Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на медсестру одной из клиник, где врачи восстанавливают здоровье певицы. По данным издания, очнувшись, артистка на время потеряла память. Подозрений на инсульт нет.
Ранее концертный директор Ротару опровергал сообщения об экстренной госпитализации. По его словам, у певицы всего лишь поднялось давление, и помощь была оказана на месте.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ts 26 августа 2018 | 14:35
Допелась финансовый спонсор АТО...
vezdehod 26 августа 2018 | 15:07
ts:
Допелась финансовый спонсор АТО...
=====================================
Допелся и Кобзон, который выступал в Донбассе.
skif_05 26 августа 2018 | 15:28
vezdehod:
Антисемитизмом занимаетесь. Ротару спонсирует нацистские человеконенавистнические батальоны, а Кобзон спонсирует на Донбассе сопротивление нацизму, либерализму и гомосексуализму.
pons 26 августа 2018 | 14:40
Здоровья, София Михайловна!
suren_112 26 августа 2018 | 15:03
pons:
Это ей за ее пробандеровскую позицию, За флаг УПА публично помещенный в ее фейсбуке.
Есть еще одна тварь, ада Роговцева, та вообще одурманена украинским нацизмом.
abuvgrobu 26 августа 2018 | 14:42
А что, этой поцриотке не западло денег у нас зарабатывать?
neon999 26 августа 2018 | 14:46
Те, кто гребут миллионы выходить на пенсию не торопятся.
captainobvious 26 августа 2018 | 14:58
для человека, благополучно пережившего 6 Генсеков и одного президента, это нормально
suren_112 26 августа 2018 | 15:05
captainobvious:
Попсовые тупые песенки, а-ля "я пью до дна", под фанеру можно петь хоть тыщу лет.
captainobvious 26 августа 2018 | 15:13
suren_112: вы это, с родственниками ААВ полегче там, а то знаете ли, всякое бывает ))
andy66 26 августа 2018 | 15:00
"Ты не сознание, ты совесть потерял!" (С)
kazlevich1949 26 августа 2018 | 15:04
Ну таки, если сегодня Уфа скоро уже как год почти вторая Припять, то с непривычки, без длительной адаптации тяжело...