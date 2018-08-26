Пожарные продолжают тушить крышу многоэтажного дома в Королёве
Она загорелась около восьми часов утра. Очаг находится в деревянной мансарде здания. Для ликвидации пламени МЧС привлекло вертолеты. Сейчас огонь локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. Все жильцы дома были эвакуированы. Для них подготовили пункт временного пребывания.
Всего в мноэтажке проживает более 200 человек. По данным телеканала «Москва-24», среди них – местные депутаты.
Комментарии1
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drillerthriller 26 августа 2018 | 14:56
Местные депутаты.