Пожарные продолжают тушить крышу многоэтажного дома в Королёве

Она загорелась около восьми часов утра. Очаг находится в деревянной мансарде здания. Для ликвидации пламени МЧС привлекло вертолеты. Сейчас огонь локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. Все жильцы дома были эвакуированы. Для них подготовили пункт временного пребывания.

Всего в мноэтажке проживает более 200 человек. По данным телеканала «Москва-24», среди них – местные депутаты.