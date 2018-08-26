В Бельгии задержан голландец, подозреваемый в убийстве полицейского
Минувшей ночью в одном из кафе курорта Спа произошел скандал. На место приехал наряд полиции. При попытке стражей порядка проверить документы одного из нарушителей тот выстрелил из пистолета. Подозреваемый пытался скрыться в лесу, но был задержан.
По данным газеты «Либр Бельжик», правоохранители продолжают разыскивать еще одного мужчину.
Комментарии2
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abuvgrobu 26 августа 2018 | 14:08
За что застрелили -то полицейского, у него документы не в порядке были?
unprejudiced 26 августа 2018 | 14:21
Где там "правозащитники", уже пикетируют посольство Бельгии с требованием освободить "узника совести"?