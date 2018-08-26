В Бельгии задержан голландец, подозреваемый в убийстве полицейского

Минувшей ночью в одном из кафе курорта Спа произошел скандал. На место приехал наряд полиции. При попытке стражей порядка проверить документы одного из нарушителей тот выстрелил из пистолета. Подозреваемый пытался скрыться в лесу, но был задержан.

По данным газеты «Либр Бельжик», правоохранители продолжают разыскивать еще одного мужчину.