Пострадавший от отравления в британском Эймсбери может быть болен менингитом

Об этом сообщает газета Миррор. Чарльз Роули ранее был госпитализирован из-за проблем со зрением. Однако в больнице не подтвердили версию СМИ о том, что это связано с прошлым недомоганием. Роули и его подруга Дон Стерджес были отравлены тем же веществом, которое было применено при атаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Мужчине удалось выжить, а Стерджес погибла.

Лондон обвинил в отравлении Москву. В Кремле свою причастность к покушению опровергли.