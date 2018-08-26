Пострадавший от отравления в британском Эймсбери может быть болен менингитом
Об этом сообщает газета Миррор. Чарльз Роули ранее был госпитализирован из-за проблем со зрением. Однако в больнице не подтвердили версию СМИ о том, что это связано с прошлым недомоганием. Роули и его подруга Дон Стерджес были отравлены тем же веществом, которое было применено при атаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Мужчине удалось выжить, а Стерджес погибла.
Лондон обвинил в отравлении Москву. В Кремле свою причастность к покушению опровергли.
Комментарии5
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putin2018 26 августа 2018 | 14:07
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andreykochnev 26 августа 2018 | 14:10
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
book_publisher 26 августа 2018 | 14:12
Чувак болен менингитом - для наркомана это обычное дело. Но в этом тоже виновата Россия. И следующие санкции против России американцы, за неимением других поводов, введут именно за этого чувака.
anemon 26 августа 2018 | 14:17
book_publisher: Никто Россию в заболевании менингитом не обвиняет. Разве, что отравение БОВ усугубило течение болезни.
kara 26 августа 2018 | 14:18
А как так получается, что от Новичка получилось вылечить, а вот менингит не увидели.
Совпадение....