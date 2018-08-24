В США после тяжелой болезни скончался известный сенатор Джон Маккейн

Соболезнования семье высказали политики и общественные деятели в Америке и за рубежом.

Маккейн, в том числе, был известен как критик существующей российской власти. Он считал, что политику Кремля нужно сдерживать всеми средствами, — сказал «Эху» академик РАН Алексей Арбатов.

Маккейна похоронят в городе Аннаполис. Еще при жизни он распорядился, чтобы на церемонии прощания не присутствовал Дональд Трамп.