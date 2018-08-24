В США после тяжелой болезни скончался известный сенатор Джон Маккейн
Соболезнования семье высказали политики и общественные деятели в Америке и за рубежом.
Маккейн, в том числе, был известен как критик существующей российской власти. Он считал, что политику Кремля нужно сдерживать всеми средствами, — сказал «Эху» академик РАН Алексей Арбатов.
Маккейна похоронят в городе Аннаполис. Еще при жизни он распорядился, чтобы на церемонии прощания не присутствовал Дональд Трамп.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.