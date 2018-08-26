В Минобороны России вновь заявили о том, что в Сирии готовится инсценировка химической атаки
В ведомстве утверждают, что США используют ее как повод для ракетного удара.
Удар реактивными боеприпасами с хлором планируется нанести в ближайшие двое суток на юге провинции Идлиб. Это сообщил сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Генерал-майор назвал и предполагаемую цель — населенный пункт Кафер-Зайта. По его словам, в окрестности прибыли некие англоязычные специалисты.
О подготовке инсценировки химатаки в Сирии Минобороны России сообщило еще вчера. В военном ведомстве заявили, что это нужно США в качестве повода для нового удара по объектам в Сирии. В Минобороны отметили, что якобы с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец «Салливанс» ВМС США, на борту которого 56 крылатых ракет. В апреле США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по государственным объектам Сирии, которые, по данным союзников, связаны с производством химического оружия.
Ранее США неоднократно обвиняли Россию в блокировании международных расследований химатак в Сирии.
Комментарии19
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tvitov66 26 августа 2018 | 14:04
Заправлены в планшеты Космические карты, И штурман уточняет В последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, Споёмте перед стартом ... (с)
tvitov66 26 августа 2018 | 14:09
tvitov66: ну кто же не поверит правдорубу Минобороны Игорю Конашенкову - по данным объективного контроля и испанского диспетчера Карлоса там пробы правдивости ставить уже негде!
romashka__ 26 августа 2018 | 14:19
Почему в Крыму можно инсценировку устраивать, а других этого права лишать?
Нечего России делать в Украине, в Сирии, в ЦАР и т.п., наступая на грабли совка.
serhio_25__ 26 августа 2018 | 14:18
Эхо, Маккейн был вашим начальником? Госдеп ваш начальник? Вы американское СМИ? Почему вы не даете комментировать смерть Маккейна? Почему смерти российских чиновников и военных можно, а смерть американского сенатора нельзя?
traxau_okurka 26 августа 2018 | 14:05
То есть минобороны РФ и Асад признали свою немощь и импотентность помешать этой инсценировке? Или инсценировкой они называют реальное использование асадом химоружия?
tvitov66 26 августа 2018 | 14:07
traxau_okurka: интересно, где Асад все время отраву берёт? "Меня терзают смутные сомнения У Шпака — магнитофон, у посла — медальон"(с)
sensei54 26 августа 2018 | 14:08
в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец «Салливанс»
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Группировка ВМФ России в Средиземном море на сегодня от «Военного осведомителя»
РКР "Маршал Устинов", БПК "Североморск", СКР "Пытливый", СКР "Ярослав Мудрый", Фрегат "Адмирал Макаров", Фрегат "Адмирал Эссен", Фрегат "Адмирал Григорович", МРК "Вышний Волочек", МРК "Град Свияжск", МРК "Великий Устюг", ДЭПЛ "Великий Новгород", ДЭПЛ "Колпино", МТЩ "Турбинист", МТЩ "Валентин Пикуль", БДК "Николай Фильченков", БДК "Орск". Возможно еще АПЛ 949А.
Весело будет.
navsegda 26 августа 2018 | 14:16
sensei54: Ничего не будет
tvitov66 26 августа 2018 | 14:19
sensei54: как интересно, они эту инсценировку проклятого Запада предвидели? Видать агент Бутина контактировала не только с членами республиканской партии, но с членами НАТО и членами Пентагона
seryj_wolk 26 августа 2018 | 14:21
tvitov66: Не только с членами, но и многочленами.
nabluda_tel 26 августа 2018 | 14:08
опять милитаризм и штаты нагнетают. Где то это уже было.
tvitov66 26 августа 2018 | 14:15
nabluda_tel: я напомню - в Грузии 2008г и Донбассе по сей день
snagging 26 августа 2018 | 14:11
С амфорами, зато, хорошо получилось. Все, так и поняли, что это реальность. А, вот поцелуй мальчика в пупок это гнусная инсценировка.
seryj_wolk 26 августа 2018 | 14:12
Перманентные лгуны утверждают, что их там нет, но им никто не поверит. С их-то репутацией!
serhio_25__ 26 августа 2018 | 14:12
Типичная американская схема, после который происходили все американские бомбардировки Сирии.
navsegda 26 августа 2018 | 14:18
serhio_25__: А по какой схеме происходили бомбардировки ВКС РФ в Сирии ?
sensei54 26 августа 2018 | 14:19
serhio_25__: О, салют!
Не по теме, но тебя ведь хрен поймаешь.
Так какая средняя зарплата в России?
eniro 26 августа 2018 | 14:20
serhio_25__: Ты не умничай, а готовь мешки с сахаром и консервы. Придется сильно "потерпеть". Не многие выживут...
abuvgrobu 26 августа 2018 | 14:21
... в отличие от русских, амеры всегда конкретны, вот и сейчас заявили о готовности нанести удар и что-ж русские ... русские, предупредили об ответственности ... перед кем, простите меня, перед сирийским народом, ООН или господом богом ?... по-моему ответ должен быть более конкретным, а так будет очередной удар с объяснением российской стороны – в нас ведь не стреляли – этого уже мало для страны претендующей на ведущую роль в мировой политике или не надо туда лезть надо признать что Россия региональная держава и тихо сопеть в две дырки ...