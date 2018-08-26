В Минобороны России вновь заявили о том, что в Сирии готовится инсценировка химической атаки

В ведомстве утверждают, что США используют ее как повод для ракетного удара.

Удар реактивными боеприпасами с хлором планируется нанести в ближайшие двое суток на юге провинции Идлиб. Это сообщил сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Генерал-майор назвал и предполагаемую цель — населенный пункт Кафер-Зайта. По его словам, в окрестности прибыли некие англоязычные специалисты.

О подготовке инсценировки химатаки в Сирии Минобороны России сообщило еще вчера. В военном ведомстве заявили, что это нужно США в качестве повода для нового удара по объектам в Сирии. В Минобороны отметили, что якобы с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец «Салливанс» ВМС США, на борту которого 56 крылатых ракет. В апреле США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по государственным объектам Сирии, которые, по данным союзников, связаны с производством химического оружия.

Ранее США неоднократно обвиняли Россию в блокировании международных расследований химатак в Сирии.