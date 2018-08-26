Sunday Times: Роман Абрамович изучает возможность продажи футбольного клуба «Челси»

Такие данные приводит газета The Sunday Times. Для этого, по версии издания, руководство команды обратилось в инвестиционный банк, который должен оценить стоимость актива.

Источник в «Челси» эту информацию опроверг и сказал, что бизнесмен не думает о продаже. Представитель Абрамовича назвал слухи «рыночными спекуляциями».