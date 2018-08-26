Sunday Times: Роман Абрамович изучает возможность продажи футбольного клуба «Челси»
Такие данные приводит газета The Sunday Times. Для этого, по версии издания, руководство команды обратилось в инвестиционный банк, который должен оценить стоимость актива.
Источник в «Челси» эту информацию опроверг и сказал, что бизнесмен не думает о продаже. Представитель Абрамовича назвал слухи «рыночными спекуляциями».
Комментарии3
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andy66 26 августа 2018 | 13:50
Кремлю срочно нужны деньги? Распродаются активы? ))
sokal123 26 августа 2018 | 13:55
andy66: "Кошелек" должен немного кремлю ,а еще он просто боится ,боится страшно.
abuvgrobu 26 августа 2018 | 14:05
Наигрался Ромочка......"Российский бизнесмен Абрамович!" - это уже смешно....То , что этот "российский бизнесмен Абрамович" купил и владел ЧЕЛСИ останется в веках,как то , что Троцкий командовал Красной армией...