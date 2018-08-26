СБУ вызвала на допрос представителя владельца танкера «Механик Погодин»
Российское судно задержали в порту Херсона более двух недель назад. В Киеве считают, что корабль принадлежит фирме «ВЭБ Лизинг», находящейся под украинскими санкциями, однако компания-оператор «В.Ф.Танкер» в свою очередь утверждает, что владеет судном единолично.
Как отмечает ТАСС, украинские власти уже говорили о возможности конфискации и продажи корабля.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
unprejudiced 26 августа 2018 | 14:12
украинские власти уже говорили о возможности конфискации и продажи корабля... пиратство чистой воды, причем уже не в первый раз. Раньше были сомалийские пираты, теперь украинские