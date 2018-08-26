Алексей Навальный может остаться в полиции до понедельника
Вчера оппозиционера задержали у его дома в Москве. Официально причина не называется. Как сказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, это может быть связано с митингом 28 января, по которому суда так и не было.
После задержания Навального увезли в больницу с подозрением на перелом пальца руки. Однако, медики серьезных травм у оппозиционера не зафиксировали.
Комментарии7
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plank1957 26 августа 2018 | 13:40
А вот это уже полный беспредел. Я в упор не понимаю, как сотрудники полиции выполняют преступные приказы?
nanarovsky 26 августа 2018 | 13:43
plank1957: Пора выходить миллионам неполживыхсосветлымилицами штурмовать Кремль, иначе пасаны Лёха схинет в застенках.
plank1957 26 августа 2018 | 13:46
nanarovsky:
Посмотрим, как вы запоете, когда вас упакуют без каких-либо обвинений.
unprejudiced 26 августа 2018 | 14:06
Если суда не было, то какие могут быть удивления? протокол о злодеяниях персонажа составили? По нему должно быть процессуальное решение - то есть постановление о наказании.
fedor57 26 августа 2018 | 14:07
Гнило так задерживать перед самым митингом против повышения ПВ за событие семимесячной давности. Скоро будут за митинги пятилетней давности вязать.
alexakimfaa 26 августа 2018 | 14:07
Свободу Алексею Навальному! Позор этой "вертухали"...
sergeoa 26 августа 2018 | 14:10
Олёша снова слился