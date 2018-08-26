Два автомобиля и автобус попали в аварию в Петербурге после того, как там самопроизвольно начал разводиться мост
Как сообщает интернет-издание Фонтанка, это произошло вчера. Мост поднялся примерно на 40 сантиметров. Водители машин, врезавшихся в пролет, получили травмы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Причиной инцидента мог стать недавний ремонт дороги, в ходе которого рабочие уложили слишком большой слой асфальта.
Комментарии3
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andygo__ru 26 августа 2018 | 13:39
"попали в аварию в Петербурге после того, как там самопроизвольно начал разводиться мост" ---
--- и, тут же, в этой же новости:
"Причиной инцидента мог стать недавний ремонт дороги, в ходе которого рабочие уложили слишком большой слой асфальта."
Хм... читал. Много думал. (С) Какая-то непонятная жизнь пошла...
nehoroshiy 26 августа 2018 | 13:42
Мост начал лишний асфальт с себя скидывать. Противные рабочие...
olenenok_zed 26 августа 2018 | 13:43
редакторы Эха родили очередное чудо рогатое