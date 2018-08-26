Два автомобиля и автобус попали в аварию в Петербурге после того, как там самопроизвольно начал разводиться мост

Как сообщает интернет-издание Фонтанка, это произошло вчера. Мост поднялся примерно на 40 сантиметров. Водители машин, врезавшихся в пролет, получили травмы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Причиной инцидента мог стать недавний ремонт дороги, в ходе которого рабочие уложили слишком большой слой асфальта.