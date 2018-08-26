Концертный директор Софии Ротару опровергает ее госпитализацию в Уфе

По его словам, после выступления на корпоративе у певицы немного подскочило давление. Помощь оказали на месте, — рассказал он ТАСС.

Ранее один из местных сайтов сообщил, что артистку якобы экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. По данным концертного директора Ротару, сейчас она уже должна находиться в Москве.