Концертный директор Софии Ротару опровергает ее госпитализацию в Уфе
По его словам, после выступления на корпоративе у певицы немного подскочило давление. Помощь оказали на месте, — рассказал он ТАСС.
Ранее один из местных сайтов сообщил, что артистку якобы экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. По данным концертного директора Ротару, сейчас она уже должна находиться в Москве.
Комментарии2
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abuvgrobu 26 августа 2018 | 13:59
А они все выступают и выступают....
neon001 26 августа 2018 | 14:08
попасть в больницу в уфе и опровергать это??