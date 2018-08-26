В ближайшие двое суток в Сирии возможна инсценировка применения химоружия

Такие данные приводит российское министерство обороны. По версии военного ведомства, после этого «ряженые спасатели белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

В Минобороны считают, что коалиция под предводительством США может использовать этот инцидент как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.