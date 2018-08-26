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13:30, 26 августа 2018

В ближайшие двое суток в Сирии возможна инсценировка применения химоружия

Такие данные приводит российское министерство обороны. По версии военного ведомства, после этого «ряженые спасатели белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

В Минобороны считают, что коалиция под предводительством США может использовать этот инцидент как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.

Комментарии

25

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belovnikita 26 августа 2018 | 13:36

Оно и Гитлер тоже наверное не нападал на сссришку - то была инсценировка, по мнению этого министерства ихтамнетов

tvitov66 26 августа 2018 | 13:44

belovnikita: со знанием утверждают, пади реквизит сей инсценировки уже подвезли и в тару затарили

zor 26 августа 2018 | 13:53

tvitov66: Судя по заявлению российских военых,через 2-3 дня Асад проведет химическую атаку




Система давно отработана.Российская авиация наносит ковровую бобмардировку населенного пункта.Жители и боевики оппозиции прячутся в подвалах,спасаясь от бомбардировок.Асад проводит химическую атаку.Все кто в подвалах умирают от удушья.Асадавоские бандиты проводят зачистку населенного пункта от переживших химическую атаку.Россия в ООН кричит что это не Асад,авыдокожите ,вывсеврете,амыпредупреждаличтоэтопровокация, не пускает представителей ООН на место массового убийства пока все не проветрится.


tvitov66 26 августа 2018 | 13:59

zor: Заправлены в планшеты Космические карты, И штурман уточняет В последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, Споёмте перед стартом ... (с)

serhio_25__ 26 августа 2018 | 13:51

И чего Эхо отключило комменты о смерти Маккейна? Почему в России нельзя комментировать сообщения о смерти американского сенатора? После смерти российских чиновников Эхо не отключает комменты.

kryimzdick 26 августа 2018 | 13:57

serhio_25__: , Верочка, вот вы помрете - и вам отключат..

serhio_25__ 26 августа 2018 | 13:58

kryimzdick: Смерть хозяина запрещено комментить?
А ты думаешь, вас, парашистов, не выкинут, когда Параша перестанет быть президентом?

kryimzdick 26 августа 2018 | 14:04

serhio_25__: А ты надеешься, что Вовка Путин навсегда?

remote456 26 августа 2018 | 13:58

serhio_25__: Поток фекалий с питерского Савушкина 55 остановлен под Наро-Фоминском.

irinakingsize1 26 августа 2018 | 13:36

А никто не знает: актеры местные будут или аутстаффинг наших "рыбаков"?

sokal123 26 августа 2018 | 13:39

irinakingsize1: Уже заготовили несколько тонн новичка . Раз наши говорят ,что будет ,значит будет.

piterjanis 26 августа 2018 | 13:37

От Пентагона можно всего ожидать.

tvitov66 26 августа 2018 | 13:48

piterjanis: и как вовремя кораблики из Калининграда и Севастополя подгребли - прям как будто заранее знали о коварных планах Пентагона ... небось Бутина тесно общалась не только с членами республиканской партии, но и членами Пентагона

grazschdanin 26 августа 2018 | 13:42

В какое ужасное время живем: мировой хулиган пиндосия собирается убивать людей в другой стране и никто в мире не в состоянии их остановить?

martin5660 26 августа 2018 | 13:46

grazschdanin: Опять все перепутал.

tvitov66 26 августа 2018 | 13:50

martin5660: в его случаи не перепутал а ПОПУтал

lager23 26 августа 2018 | 13:52

МО РФ врёт на каждом шагу, даже легкое и безобидное столкновение военного судна с опорой моста во время парада ВМФ в Питере этим летом они не в состоянии признать, так что извините, но у меня лично веры к ним нет! Да, и в Сирии нам нечего делать, достаточно иметь в "партнёрах" Турцию....

tvitov66 26 августа 2018 | 13:57

lager23: да как вы так можете? - по данным объективного контроля и испанского диспетчера Карлоса там пробы правдивости ставить уже негде!

eduard53 26 августа 2018 | 13:52

После пары дней ежеминутных кремлядски-миноборонных анонсов о готовящейся провокации, даже и не пойму, кто же больше готовит её ...

gregor 26 августа 2018 | 13:54

В ближайшие двое суток в Сирии возможна инсценировка применения химоружия
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Это на 100 % означает ,что Асад собирается травить людей газом .

tvitov66 26 августа 2018 | 14:02

gregor: интересно, где он все время отраву берёт? "Меня терзают смутные сомнения У Шпака — магнитофон, у посла — медальон"(с)

gregor 26 августа 2018 | 14:08

tvitov66:
Друзья все вокруг , Россия , террористы хезболла , террористы хамас , людоеды из островов Океании ....
Есть у кого одолжить отраву ,да и своей ,уверен в этом , тонны валяются .... в дворцах Асада "миротворца" .

kryimzdick 26 августа 2018 | 13:55

Минобороны лжет всегда

holic 26 августа 2018 | 13:55

Судя по сегодняшним и вчерашним истерическим заявлениям российского МО, их действительно застукали с химическим оружием в Сирии.
Еще и предупредили - дернешься - у@ебу...

hz6691 26 августа 2018 | 13:58

Конечно - с помощью бандеровских штурмовиков, которыми будут управлять члены клана Рокфеллеров!

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