В ближайшие двое суток в Сирии возможна инсценировка применения химоружия
Такие данные приводит российское министерство обороны. По версии военного ведомства, после этого «ряженые спасатели белых касок» собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.
В Минобороны считают, что коалиция под предводительством США может использовать этот инцидент как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
belovnikita 26 августа 2018 | 13:36
Оно и Гитлер тоже наверное не нападал на сссришку - то была инсценировка, по мнению этого министерства ихтамнетов
tvitov66 26 августа 2018 | 13:44
belovnikita: со знанием утверждают, пади реквизит сей инсценировки уже подвезли и в тару затарили
zor 26 августа 2018 | 13:53
tvitov66: Судя по заявлению российских военых,через 2-3 дня Асад проведет химическую атаку
Система давно отработана.Российская авиация наносит ковровую бобмардировку населенного пункта.Жители и боевики оппозиции прячутся в подвалах,спасаясь от бомбардировок.Асад проводит химическую атаку.Все кто в подвалах умирают от удушья.Асадавоские бандиты проводят зачистку населенного пункта от переживших химическую атаку.Россия в ООН кричит что это не Асад,авыдокожите ,вывсеврете,амыпредупреждаличтоэтопровокация, не пускает представителей ООН на место массового убийства пока все не проветрится.
tvitov66 26 августа 2018 | 13:59
zor: Заправлены в планшеты Космические карты, И штурман уточняет В последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, Споёмте перед стартом ... (с)
serhio_25__ 26 августа 2018 | 13:51
И чего Эхо отключило комменты о смерти Маккейна? Почему в России нельзя комментировать сообщения о смерти американского сенатора? После смерти российских чиновников Эхо не отключает комменты.
kryimzdick 26 августа 2018 | 13:57
serhio_25__: , Верочка, вот вы помрете - и вам отключат..
serhio_25__ 26 августа 2018 | 13:58
kryimzdick: Смерть хозяина запрещено комментить?
А ты думаешь, вас, парашистов, не выкинут, когда Параша перестанет быть президентом?
kryimzdick 26 августа 2018 | 14:04
serhio_25__: А ты надеешься, что Вовка Путин навсегда?
remote456 26 августа 2018 | 13:58
serhio_25__: Поток фекалий с питерского Савушкина 55 остановлен под Наро-Фоминском.
irinakingsize1 26 августа 2018 | 13:36
А никто не знает: актеры местные будут или аутстаффинг наших "рыбаков"?
sokal123 26 августа 2018 | 13:39
irinakingsize1: Уже заготовили несколько тонн новичка . Раз наши говорят ,что будет ,значит будет.
piterjanis 26 августа 2018 | 13:37
От Пентагона можно всего ожидать.
tvitov66 26 августа 2018 | 13:48
piterjanis: и как вовремя кораблики из Калининграда и Севастополя подгребли - прям как будто заранее знали о коварных планах Пентагона ... небось Бутина тесно общалась не только с членами республиканской партии, но и членами Пентагона
grazschdanin 26 августа 2018 | 13:42
В какое ужасное время живем: мировой хулиган пиндосия собирается убивать людей в другой стране и никто в мире не в состоянии их остановить?
martin5660 26 августа 2018 | 13:46
grazschdanin: Опять все перепутал.
tvitov66 26 августа 2018 | 13:50
martin5660: в его случаи не перепутал а ПОПУтал
lager23 26 августа 2018 | 13:52
МО РФ врёт на каждом шагу, даже легкое и безобидное столкновение военного судна с опорой моста во время парада ВМФ в Питере этим летом они не в состоянии признать, так что извините, но у меня лично веры к ним нет! Да, и в Сирии нам нечего делать, достаточно иметь в "партнёрах" Турцию....
tvitov66 26 августа 2018 | 13:57
lager23: да как вы так можете? - по данным объективного контроля и испанского диспетчера Карлоса там пробы правдивости ставить уже негде!
eduard53 26 августа 2018 | 13:52
После пары дней ежеминутных кремлядски-миноборонных анонсов о готовящейся провокации, даже и не пойму, кто же больше готовит её ...
gregor 26 августа 2018 | 13:54
В ближайшие двое суток в Сирии возможна инсценировка применения химоружия
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это на 100 % означает ,что Асад собирается травить людей газом .
tvitov66 26 августа 2018 | 14:02
gregor: интересно, где он все время отраву берёт? "Меня терзают смутные сомнения У Шпака — магнитофон, у посла — медальон"(с)
gregor 26 августа 2018 | 14:08
tvitov66:
Друзья все вокруг , Россия , террористы хезболла , террористы хамас , людоеды из островов Океании ....
Есть у кого одолжить отраву ,да и своей ,уверен в этом , тонны валяются .... в дворцах Асада "миротворца" .
kryimzdick 26 августа 2018 | 13:55
Минобороны лжет всегда
holic 26 августа 2018 | 13:55
Судя по сегодняшним и вчерашним истерическим заявлениям российского МО, их действительно застукали с химическим оружием в Сирии.
Еще и предупредили - дернешься - у@ебу...
hz6691 26 августа 2018 | 13:58
Конечно - с помощью бандеровских штурмовиков, которыми будут управлять члены клана Рокфеллеров!