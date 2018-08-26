Три матча пройдут сегодня в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу

Внимание будет приковано к играм в Уфе и Москве.

Действующий чемпион, московский «Локомотив» принимает этим вечером на своем поле махачкалинский «Анжи». Дагестанская команда подошла к новому сезону не в лучшей форме. В прошлом месяце махачкалинцы жаловались на финансовые проблемы, долги составили более 250 миллионов рублей. Сейчас у «Анжи», по оценкам специалистов, самый бедный состав из всех участников высшей лиги. И пока что клуб находится внизу турнирной таблицы с тремя очками. «Локомотив» только в прошлом туре, кажется, смог преодолеть полосу невезения, обыграв «самарские «Крылья Советов» и добившись-таки первой победы в новом сезоне. Многие сходятся во мнении, что, несмотря на проблемы в атаке, москвичи сумеют взять верх над гостями. Все-таки, играют у себя дома, а это дает определенные преимущества.

В столице Башкирии лидер нынешнего первенства, питерский «Зенит» встретится с «Уфой». Оба клуба перед туром успели также сыграть по матчу плей-офф Лиги Европы. Питерцы дома победили норвежский «Мольде», «Уфа» на выезде уступила «Рейнджерс». Так что многие предрекают хозяевам поля поражение от гостей. Негативный опыт, увы, у башкирцев есть – в прошлом сезоне команда дважды уступала «Зениту». Ну, а первыми сегодня на поле выйдут команды из первой половины таблицы – «Оренбург» и «Краснодар».

Завершится тур завтра в Тюмени матчем «Енисея» против «Крыльев Советов» из Самары.