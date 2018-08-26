Министр иностранных дел Австралии ушла в отставку с поста главы ведомства
Об этом Джули Бишоп написала в Твиттере. На этой неделе в стране прошли выборы нового лидера Либеральной партии, в первом туре которых политик выбыла из борьбы.
Бишоп руководила министерством пять лет и стала первой женщиной на этом посту.
Комментарии3
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tvitov66 26 августа 2018 | 13:24
Главное что бы молодоженка - красавица Карин Кнайсль местом не пострадала
estamp 26 августа 2018 | 13:29
tvitov66: Главное что бы ...
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Задело?
tvitov66 26 августа 2018 | 13:41
estamp: я за репутацию нашего нацЛидера переживаю (больша Л, а не П - не ПОПУтай!)