ФСБ начала проверку на экстремизм стихов поэта Александра Бывшева

Сотрудники ведомства заинтересовались сборником «Кровавая память», посвященным Второй Мировой войне.

О проверке книги на наличие в ней призывов к экстремизму поэту рассказали в Следственном комитете. По словам сотрудников ведомства, материалы проверки решено было приобщить к расследуемому в отношении Бывшева делу об экстремизме за публикацию стихов в интернете. Адвокат поэта в беседе с «Новой газетой» не исключил, что в результате следователи могут завести новое дело – на сей раз по статье о реабилитации нацизма. Юрист объяснил это тем, что в книге есть стихи о военных преступлениях советского руководства в ходе Второй Мировой войны.

Дело, которое сейчас расследуется в отношении Бывшева, в том числе касается стихотворения под названием «Посвящается расширению НАТО на восток». В этом произведении поэт призывает западные страны «выступить единым фронтом» против российской агрессии.

Это уже шестое дело, заведенное на Бывшева. В частности, в 2015 году его приговорили к 300 часам исправительных работ также за публикацию стихотворений.

Сам поэт сейчас находится под подпиской о невыезде.