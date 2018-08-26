ФСБ начала проверку на экстремизм стихов поэта Александра Бывшева
Сотрудники ведомства заинтересовались сборником «Кровавая память», посвященным Второй Мировой войне.
О проверке книги на наличие в ней призывов к экстремизму поэту рассказали в Следственном комитете. По словам сотрудников ведомства, материалы проверки решено было приобщить к расследуемому в отношении Бывшева делу об экстремизме за публикацию стихов в интернете. Адвокат поэта в беседе с «Новой газетой» не исключил, что в результате следователи могут завести новое дело – на сей раз по статье о реабилитации нацизма. Юрист объяснил это тем, что в книге есть стихи о военных преступлениях советского руководства в ходе Второй Мировой войны.
Дело, которое сейчас расследуется в отношении Бывшева, в том числе касается стихотворения под названием «Посвящается расширению НАТО на восток». В этом произведении поэт призывает западные страны «выступить единым фронтом» против российской агрессии.
Это уже шестое дело, заведенное на Бывшева. В частности, в 2015 году его приговорили к 300 часам исправительных работ также за публикацию стихотворений.
Сам поэт сейчас находится под подпиской о невыезде.
Комментарии4
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vladimirgornitsky 26 августа 2018 | 13:20
Хорошо, что поэт-фронтовик Александр Межиров не дожил до наших дней.
А то бы его, наверно, проверяли сегодня на экстремизм вот за это:
Мы под Колпином скопом стоим.
Артиллерия бьёт по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолёт, перелёт, недолёт.
По своим артиллерия бьёт.
Мы недаром присягу давали,
За собою мосты подрывали.
Из окопов никто не уйдёт.
По своим артиллерия бьёт.
Мы под Колпином скопом лежим,
Мы дрожим, прокопчённые дымом.
Надо всё-таки бить по чужим,
А она — по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Говорят, что нас родина любит.
По своим артиллерия лупит.
Лес не рубят, а щепки летят.
(1956)
navsegda 26 августа 2018 | 13:21
Что ж это за такая "сильная и стабильная" власть , которая боится поэтов и постов ВК ?
equus 26 августа 2018 | 13:30
Бывшие КГБшники взялись за поэта Бывшева...
irinakingsize1 26 августа 2018 | 13:31
Вот видите, господа! Один малоизвестный поэт приучил все местечковое ФСБ к высокому искусству-поэзии! Теперь им не до чего-дай только насладиться высоким штилем. А тут Навальный с грязными овощами пристает. Уйди, нехороший Навальный, не мешай!Фууууу....воровство, фууууу...коррупция....фуууу какая грязь....