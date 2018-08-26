Адвокатов Алексея Навального допустили в ОВД «Даниловское», где со вчерашнего дня находится политик
Причиной задержания оппозиционера стало нарушение на «Забастовке избирателей» 28 января.
Непонятно, почему Навального арестовали, а не вызвали повесткой на допрос, — сказал «Эху» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.
Как ожидается, завтра суд определит меру пресечения для политика.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
romashka__ 26 августа 2018 | 13:25
Что-то тут не так.
Теперь Шендерович будет бороться с мафией.
mymymy 26 августа 2018 | 13:32
Как это типично для Навального - во время всяких стремных мероприятий отсиживаться в тиши под крышей МВД.
Нет, он точно агент Лубянки, причем тянет бабло и с американцев, и с российских спецслужб.
Лобстеры дороговаты в нынешнем десятилетии.
romashka__ 26 августа 2018 | 13:38
mymymy: Почти как Ленин в Женеве.
trender 26 августа 2018 | 13:52
Какая может быть мера пресечения по административному делу более полугодовой давности, по которому истекли сроки давности?