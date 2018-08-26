Из-за пожара в торговом центре Екатеринбурга эвакуированы пятьсот человек
Из-за пожара в торговом центре Екатеринбурга эвакуированы пятьсот человек. Возгорание произошло в вентиляционной шахте на третьем этаже. Пожарные быстро потушили огонь. Никто не пострадал. Дознаватели устанавливают причину пожара.
Комментарии2
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tvitov66 26 августа 2018 | 13:18
Пожары в ТЦ уже стали доброй традицией сверхдержавы
andy66 26 августа 2018 | 13:28
имитация пожарной безопасности - худший вид обеспечения опасности