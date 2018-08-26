Концертный директор Софии Ротару опроверг сообщения о госпитализации певицы
С Софией Ротару все в порядке, просто повысилось давление из-за жары в Уфе, сообщил ТАСС ее концертный директор Сергей Лавров. По его словам, певица выступила на корпоративе, где по протоколу дежурила «скорая помощь». Медики помогли, артистка вылетела в Москву и уже должна быть в столице. Сообщение одного уфимского сайта о том, что 71-летняя Ротару около полуночи попала в реанимацию и что врачи борются за ее жизнь, концертный директор назвал неправдой.
В сентябре 2014 года, вскоре после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе, сразу в трех российских городах – Томске, Кемерове и Хабаровске – были отменены концерты Софии Ротару. В окружении певицы с украинским гражданством предположили, что произошло из-за того, что в День независимости Украины сын Ротару опубликовал ее фото с надписью «Слава Украине!» Певица сказала, что просто поздравила свою страну и добавила, что не отказалась бы от российского паспорта, если бы его предложил Владимир Путин.
Впрочем, на свой юбилей София Ротару в прошлом году выступила в Кремлевском дворце.
Комментарии3
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antimalin 26 августа 2018 | 13:29
Певицу Софию Ротару экстренно доставили в одну из больниц в Уфе, она находится в реанимации, сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
«Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи», – сообщил источник издания Ufa1.
По информации уфимского издания, Ротару находится в сознании, ей оказывается вся необходимая помощь.
Сообщается, что госпитализация произошла около 23.00 по местному времени накануне (01.00 мск воскресенья). Издание утверждает, что сотрудникам больницы «строго-настрого запретили говорить о звездной пациентке». Для оказания помощи певице вызваны лучшие медики.
Запланированных концертов в Уфе у Ротару не было, она выступала на корпоративе. Ближе к концу выступления она почувствовала недомогание, после чего ее госпитализировали, добавляет издание.
skanon 26 августа 2018 | 13:33
На одного искреннего друга российского народа стало меньше. Очень жаль!.. Спасибо сенатору МакКейну за всё, что он для нас сделал!
esol 26 августа 2018 | 13:34
Сдох Маккейн
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Вот если бы Мотороллу убили, тогда да