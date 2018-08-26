Концертный директор Софии Ротару опроверг сообщения о госпитализации певицы

С Софией Ротару все в порядке, просто повысилось давление из-за жары в Уфе, сообщил ТАСС ее концертный директор Сергей Лавров. По его словам, певица выступила на корпоративе, где по протоколу дежурила «скорая помощь». Медики помогли, артистка вылетела в Москву и уже должна быть в столице. Сообщение одного уфимского сайта о том, что 71-летняя Ротару около полуночи попала в реанимацию и что врачи борются за ее жизнь, концертный директор назвал неправдой.

В сентябре 2014 года, вскоре после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе, сразу в трех российских городах – Томске, Кемерове и Хабаровске – были отменены концерты Софии Ротару. В окружении певицы с украинским гражданством предположили, что произошло из-за того, что в День независимости Украины сын Ротару опубликовал ее фото с надписью «Слава Украине!» Певица сказала, что просто поздравила свою страну и добавила, что не отказалась бы от российского паспорта, если бы его предложил Владимир Путин.

Впрочем, на свой юбилей София Ротару в прошлом году выступила в Кремлевском дворце.