Z Архив новостей новости
5 0 6 2909
13:00, 26 августа 2018

На смерть сенатора МакКейна уже отреагировали как действующий президент США, так и ряд его предшественников

О влиятельном политике высказались и лидеры ряда стран.

Хозяин Белого дома в твиттере выразил глубочайшие соболезнования и почтение семье сенатора Маккейна. Молимся и скорбим с вами, добавил Трамп. Намного пространнее отреагировал на уход республиканца его политический оппонент. 44й президент Барак Обама отметил: хотя они с Маккейном были из разных поколений и совершенно разных слоёв общества, но боролись за одну цель: будущее своей страны. Обама отметил: на долю сенатора выпало много испытаний «Все мы могли бы стремиться к мужеству, ставя общественное благо выше личного. Маккейн показал пример того как это делается». Человеком глубоких убеждений и величайшим патриотом назвал сенатора 43-й президент США Джордж Буш-младший. Соболезнуют и лидеры разных стран.

Маккейна похоронят в городе Аннаполис в штате Мэриленд. Дата пока неизвестна. До этого гроб с телом сенатора будет находиться в здании парламента Аризоны. Этот штат он представлял многие годы в конгрессе. Трампу отказали в посещении похорон сенатора. Обаму и Буша-младшего ждут на церемонии.

Джон Маккейн поддерживал российскую оппозицию. В частности, он называл своим другом Бориса Немцова.

В прошлом году стало известно о том, что у Маккейна обнаружена опухоль мозга. Спустя некоторое время политик сказал, что не будет продолжать лечение.

О том, что у сенатора Джон Маккейна диагностирован рак мозга в последней стадии стало, известно год назад. Тогда сенатор Маккейн начал лечение в Аризоне — его родном штате, представителем которого в сенате он является с 1986 года. Несмотря на болезнь, Джон Маккейн приезжал в Вашингтон на ключевые голосования в Сенате — включая его решающий голос против отмены Обамакэр. Голосование растянулось за полночь, и его исход решил знаменитый жест Маккейна — большой палец вниз.

После того, как у него был найдена глиобластома, Маккейн начал писать книгу и в мае выпустил мемуары «Неумолимая волна». В книге сенатор рассказывает не только о своей жизни и борьбе с болезнью, но и борьбе с президентом Трампом. Джон Маккейн был одним и первых и сегодня является самым громким критиком Трампа из всей Республиканской партии. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп сделал свое печально известное заявление о том, что Маккейн никакой не герой войны, потому что попал в плен — в плену и пытках во Вьетнаме Маккейн провел почти шесть лет. А вот он сам, сказал тогда Трамп, и есть настоящий герой, потому что не был на войне и не попал в плен — в армию действующего президента США не взяли из-за костного нароста.

За свою принципиальную позицию в отношении Трампа сенатор Маккейн получил прозвище «белая ворона». Маккейн также известен как один из главных защитников прав человека в Конгрессе -призвал закрыть Гуанатономо, защищал китайского диссидента Лю Ксяобо, ездил в лагерь сирийских беженцев в Турции, благодаря сенатору Маккейну был принят Закон Магнитского, который превратился позднее в Глобальный Закон Магнитского.

Принимая решение прекратить лечение, сенатор Маккейн заявил, что лечение итак превзошло ожидания врачей, но прогрессирующая болезнь и возраст вынесли свой вердикт. Оставшееся время сенатор намерен провести с семьей в Аризоне. 29 августа Джону Маккейну должно исполниться 82 года.

В память о Джоне Маккейне у Белого дома приспущен национальный флаг.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 24 августа Поздравить…

5 454 6 5269 24.08
Kпраздники, эхо москвы, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 20 августа Поздравить…

5 452 6 5642 20.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю в вас. Я верю в вашу способность к самоуправлению и в ваше стремление к справедливости и миру открытых возможностей…

5 250 6 19314 10:53
Kполитика, общество, маккейн, сша, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 186 6 20572 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

+ Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Петр Порошенко: Сожалею, что дал надежду, которая не сбылась Президент Украины извинился перед соотечественниками за невыполненные обещания по быстрому завершению силовой операции в Донбассе…

5 166 6 13813 23.08
8читать ;смотреть
Kполитика, украина, события
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 243 6 23389 22.08
Блоги

Владимир Варфоломеев журналист «Эхо Москвы»

Но есть и новички Теперь все они оказались в одной политической команде, доверив мэру свои имена и репутации…

5 68 6 6507 12:04
Kсобянин, выборы, события, мнения
Голосование
Кто стал более продвинутым государством за 27 лет?
5 64 6 6876 24.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 79 6 8616 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 182 6 19936 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

В Вильнюсе открыли сквер им. Бориса Немцова

5 54 6 6774 24.08
Kполитика, литва, память, немцов, фото, события
Блоги

В новосибирском вузе прикрыли статуи голых женщин Туда пришла делегация РПЦ…

5 85 6 10867 23.08
Kновосибирск, рпц, происшествия, фото, видео, события
Голосование
Беспокоитесь ли вы, если руководители страны некоторое время не появляются на публике?
5 41 6 5341 24.08
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

С видом на сквер Немцова Уважение к Борису Немцову те, кто сегодня соберутся в сквере у ограды российского посольства, и те, кто в это время будет отсиживаться по другую ее сторону, очевидно, понимают по-разному…

5 55 6 7116 24.08
Kнемцов, литва, память, события
Голосование
Сквер имени Бориса Немцова в Вильнюсе — это…
5 48 6 6326 24.08
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 52 6 6981 20.08

Популярное за неделю

Новости

Минобороны РФ предупредило о готовящейся атаке боевиков с бронетехникой и тяжелым вооружением по городам Хама и Алеппо Лидер запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал к новому джихаду против правительственных сил…

5 40 6 11244
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Есть Росгвардия, которая готова выломать любые двери. Сизоносые опера, готовые хватать, допрашивать, издеваться. Судьи, готовые сажать невинных. Попы, которые будут окормлять это людоедство. Чудненький, мягко говоря, комплектец…

5 89 6 133277 22.08
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя обязанными заплатить компенсацию Латвии и Эстонии за СССР?
5 243 6 23389 22.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 42 6 523545 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Власть издевается над людьми Презрение властей к людям выразилось также и в том, что для съёмок репортажа и для поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника!..

5 262 6 131260 21.08
8читать ;смотреть
Kмусульмане, традиции, власть, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7212090
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3631336

Сегодня в эфире