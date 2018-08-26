На смерть сенатора МакКейна уже отреагировали как действующий президент США, так и ряд его предшественников

О влиятельном политике высказались и лидеры ряда стран.

Хозяин Белого дома в твиттере выразил глубочайшие соболезнования и почтение семье сенатора Маккейна. Молимся и скорбим с вами, добавил Трамп. Намного пространнее отреагировал на уход республиканца его политический оппонент. 44й президент Барак Обама отметил: хотя они с Маккейном были из разных поколений и совершенно разных слоёв общества, но боролись за одну цель: будущее своей страны. Обама отметил: на долю сенатора выпало много испытаний «Все мы могли бы стремиться к мужеству, ставя общественное благо выше личного. Маккейн показал пример того как это делается». Человеком глубоких убеждений и величайшим патриотом назвал сенатора 43-й президент США Джордж Буш-младший. Соболезнуют и лидеры разных стран.

Маккейна похоронят в городе Аннаполис в штате Мэриленд. Дата пока неизвестна. До этого гроб с телом сенатора будет находиться в здании парламента Аризоны. Этот штат он представлял многие годы в конгрессе. Трампу отказали в посещении похорон сенатора. Обаму и Буша-младшего ждут на церемонии.

Джон Маккейн поддерживал российскую оппозицию. В частности, он называл своим другом Бориса Немцова.

В прошлом году стало известно о том, что у Маккейна обнаружена опухоль мозга. Спустя некоторое время политик сказал, что не будет продолжать лечение.

О том, что у сенатора Джон Маккейна диагностирован рак мозга в последней стадии стало, известно год назад. Тогда сенатор Маккейн начал лечение в Аризоне — его родном штате, представителем которого в сенате он является с 1986 года. Несмотря на болезнь, Джон Маккейн приезжал в Вашингтон на ключевые голосования в Сенате — включая его решающий голос против отмены Обамакэр. Голосование растянулось за полночь, и его исход решил знаменитый жест Маккейна — большой палец вниз.

После того, как у него был найдена глиобластома, Маккейн начал писать книгу и в мае выпустил мемуары «Неумолимая волна». В книге сенатор рассказывает не только о своей жизни и борьбе с болезнью, но и борьбе с президентом Трампом. Джон Маккейн был одним и первых и сегодня является самым громким критиком Трампа из всей Республиканской партии. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп сделал свое печально известное заявление о том, что Маккейн никакой не герой войны, потому что попал в плен — в плену и пытках во Вьетнаме Маккейн провел почти шесть лет. А вот он сам, сказал тогда Трамп, и есть настоящий герой, потому что не был на войне и не попал в плен — в армию действующего президента США не взяли из-за костного нароста.

За свою принципиальную позицию в отношении Трампа сенатор Маккейн получил прозвище «белая ворона». Маккейн также известен как один из главных защитников прав человека в Конгрессе -призвал закрыть Гуанатономо, защищал китайского диссидента Лю Ксяобо, ездил в лагерь сирийских беженцев в Турции, благодаря сенатору Маккейну был принят Закон Магнитского, который превратился позднее в Глобальный Закон Магнитского.

Принимая решение прекратить лечение, сенатор Маккейн заявил, что лечение итак превзошло ожидания врачей, но прогрессирующая болезнь и возраст вынесли свой вердикт. Оставшееся время сенатор намерен провести с семьей в Аризоне. 29 августа Джону Маккейну должно исполниться 82 года.

В память о Джоне Маккейне у Белого дома приспущен национальный флаг.