Министр экономики и финансов Ирана отправлен в отставку
Как сообщил телеканал «Аль-Маядин», за это проголосовал парламент страны. Теперь, по закону, у президента есть три месяца, чтобы найти замену чиновнику. Ранее в отставку также был отправлен министр труда.
Это происходит на фоне экономического кризиса и массовых акций протеста, которые недавно прокатились по стране. В начале месяца курс национальной валюты по отношению к доллару на «черном рынке» вырос до рекордных 120-ти тысяч. Ситуацию усугубляют санкции, которые в отношении Тегерана ввел Вашингтон.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
novirusic 26 августа 2018 | 12:39
Министр экономики и финансов Ирана отправлен в отставку
--------------
А что им еще делать, если США наложили санкции, а Израиль украл у них все дожди и теперь неурожай.
Впору все правительство поувольнЯть в отместку США.
Скоро и в России начнут министров за это же увольнять.
Хорошо хоть с Израилем отношения нормальные и он дожди не крадет.
andre_klimov 26 августа 2018 | 12:45
novirusic:
Но вода в кране всё так же пропадает :))