Министр экономики и финансов Ирана отправлен в отставку

Как сообщил телеканал «Аль-Маядин», за это проголосовал парламент страны. Теперь, по закону, у президента есть три месяца, чтобы найти замену чиновнику. Ранее в отставку также был отправлен министр труда.

Это происходит на фоне экономического кризиса и массовых акций протеста, которые недавно прокатились по стране. В начале месяца курс национальной валюты по отношению к доллару на «черном рынке» вырос до рекордных 120-ти тысяч. Ситуацию усугубляют санкции, которые в отношении Тегерана ввел Вашингтон.