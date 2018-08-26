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12:30, 26 августа 2018

Премьер-министр Японии намерен в третий раз стать главой правительства страны

Синдзо Абэ официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах Либерально-демократической партии. В голосовании примут участие более восьмисот депутатов. Однако, действующий премьер является безоговорочным фаворитом. По данным последнего соцопроса, за него готовы проголосовать около 70-ти процентов депутатов своей партии.

Если Абэ будет вновь переизбран, он сохранит возможность возглавлять правительство Японии до 2021 года.

Комментарии

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glebbalbesov 26 августа 2018 | 12:42

Да ну...... Путин, Меркель...

grazschdanin 26 августа 2018 | 12:50

Да что же это творится? Где легитимная смена власти в «свободных и демократических» странах? Почему они берут пример с мордора?

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