Премьер-министр Японии намерен в третий раз стать главой правительства страны

Синдзо Абэ официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах Либерально-демократической партии. В голосовании примут участие более восьмисот депутатов. Однако, действующий премьер является безоговорочным фаворитом. По данным последнего соцопроса, за него готовы проголосовать около 70-ти процентов депутатов своей партии.

Если Абэ будет вновь переизбран, он сохранит возможность возглавлять правительство Японии до 2021 года.