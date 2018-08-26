Российское Минобороны предупредило о готовящейся атаке на сирийские Аллепо и Хаму
По сведениям военного ведомства, для этих целей в Идлибе собрались несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой. Как говориться в сообщении, параллельно готовится провокация с применением отравляющих веществ.
Она якобы должна послужить поводом для нанесения авиаудара коалиции США, Франции и Великобритании по правительственным силам.
Комментарии5
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opiatnovyi63 26 августа 2018 | 12:35
Воровской власти рФ не надоело поддерживать мясника , палача и наследственного диктатора Асада?
banyi3 26 августа 2018 | 12:37
Тренировка или война? Вот в чём вопрос....
novirusic 26 августа 2018 | 12:44
banyi3: Третий день эта новость или второй?
А ка4кую войнуц ты, гермафродит, ждешь?
не будет войны.
Будет очередная тренировка в залезании под лавку у российских военных в Сирии. Чтобы налет американский пересидеть.
Два раза уже пересидели, а Бог троицу любит.
Будут сидеть тихо и жертв не будет. США предупредят, как обычно.
agamasat 26 августа 2018 | 12:50
видать, сами и готовят, ибо многолетнее поддержание горячей точки в регионе способствует внедрению и укреплению в нем "миротворцев", а также ограблению страны.
navsegda 26 августа 2018 | 12:50
То есть сирийцы из Идлиба ,хотят напасть на сирийцев из Аллеппо и Хамы ? Ну и пусть себе нападают , сунниты с шиитами воюют не первый век , каким боком их конфликт касается русских ?