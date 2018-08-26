Российское Минобороны предупредило о готовящейся атаке на сирийские Аллепо и Хаму

По сведениям военного ведомства, для этих целей в Идлибе собрались несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой. Как говориться в сообщении, параллельно готовится провокация с применением отравляющих веществ.

Она якобы должна послужить поводом для нанесения авиаудара коалиции США, Франции и Великобритании по правительственным силам.