Российское посольство обвинило британские ВВС в провокации над Черным морем
Ранее истребители Соединенного королевства перехватили патрульный борт, пролетавший над акваторией. В диппредставительстве отметили, что все действия российской авиации строго соответствуют международному праву и отметили, что британские политики, которые преподносят общественности рутинные действия российской стороны в качестве «провокационных», сами действуют безответственно.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi3 26 августа 2018 | 12:35
Что , последнее китайское предупреждение? )
novirusic 26 августа 2018 | 12:49
banyi3: Когда то же самое, причем вы гораздо более провокационной манере делает Россия, то это хорошо.
А когда Британия, НАТО то есть, то плохо.
Но ругаться на НАТО страшно что-ли? Почему Британию ругают?
agamasat 26 августа 2018 | 12:37
да на кой хрен британцам просто-так к говну липнуть? Опять лгут кремлевские дипломаты.
andy66 26 августа 2018 | 12:41
это пишут те самые, что любят подлетать к американским военным самолетам и кораблям и кричать им обидные слова? ))))