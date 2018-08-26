Российское посольство обвинило британские ВВС в провокации над Черным морем

Ранее истребители Соединенного королевства перехватили патрульный борт, пролетавший над акваторией. В диппредставительстве отметили, что все действия российской авиации строго соответствуют международному праву и отметили, что британские политики, которые преподносят общественности рутинные действия российской стороны в качестве «провокационных», сами действуют безответственно.