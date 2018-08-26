Концертный директор Софии Ротару опроверг ее госпитализацию в Уфе
Концертный директор Софии Ротару опроверг ее госпитализацию в Уфе. Как пишет ТАСС, у певицы немного повысилось давление после корпоратива.
Ранее об экстренной госпитализации сообщал сайт «Уфа1» со ссылкой на источник.
Комментарии2
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yurbur 26 августа 2018 | 12:35
71 год а всё по корпоративам скачет. ахренеть можно
tv_victim 26 августа 2018 | 12:46
Мне 49. Когда я был первоклассником, на школьных праздниках врубали "Я, ты, он, она".... Кароч, вся жизнь прошла при С. Ротару. Мои дети выросли при ней. Родился внук. Думаю, и правнуки тоже ее застанут!