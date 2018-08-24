В германском городе Людвигсхаффен сегодня запланирована массовая эвакуация жителей

Произойдет это из-за обезвреживания авиабомбы времен Второй мировой войны. Операция может продлиться целый день.

Около 18 500 человек будут вынуждены временно покинуть свои дома в воскресенье. Городская администрация сообщила об этом уже в четверг, когда во время экскаваторных работ в земле была обнаружена 500-килограммовая авиабомба, сброшенная американскими союзниками в конце войны. Эвакуация начнется в полдень и нацелена на обеспечение безопасности населения в радиусе одного километра от места находки. Эвакуированные жители будут временно размещены в крупном спортивном комплексе. Лежачие пациенты двух домов по уходу за больными будут перевезены в городские больницы.

Представитель администрации города заявил, однако, что непосредственной опасности от бомбы не исходит. Эксперты службы по обезвреживанию военных снарядов уже осмотрели место находки.

Оставшиеся в земле авиабомбы на этой неделе затруднили работу спасателей в Браденбурге, во время тушения лесных пожаров.