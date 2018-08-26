Новые проблемы с органами правопорядка у пользователей соцсети Вконтакте

В Ростове-на-Дону молодого человека вызвали в полицию из-за поста с критикой российских властей.

«При Сталине тебя уже бы прибили» — так по словам 18-летнего Владислава Корнеева с ним общались в полиции. Ростовчанин рассказал телеканалу Дождь о других угрозах. Правоохранители также спрашивали «фашист» ли он. Молодой человек узнал от полицейских, что их интерес вызван его сообщением в соцсети В контакте. Это по словам Корнеева была пост гнева про русскую власть и народ в целом. Но никаких призывов и оскорблений там не было, утверждает житель Ростова-на-Дону. Это сообщение он позже удалил. Тем не менее, его вызвали на беседу в отдел полиции. Предупредив: если не придёт сам, за ним отправят опергруппу. В отделе по указанию полицейских Корнеев написал объяснительную. В ней признал: пост его, но страна у нас свободная и у него есть право на своё мнение. Затем Корнеева отпустили. В полиции Ростова-на-Дону ситуацию не комментируют. В последнее время всё больше случаев административного и даже уголовного преследования по обвинению в экстремизме за посты и лайки в соцсети Вконтакте. Такие случаи были в Барнауле, Твери, Курске и других городах.

Компания Mail.Ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте» недавно предложила смягчить наказание за лайки и репосты. Этого же требуют в Совете по правам человека при президенте. Предложение поддержала и омбудсмен Татьяна Москалькова.