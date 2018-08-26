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12:06, 26 августа 2018

Новые проблемы с органами правопорядка у пользователей соцсети Вконтакте

В Ростове-на-Дону молодого человека вызвали в полицию из-за поста с критикой российских властей.

«При Сталине тебя уже бы прибили» — так по словам 18-летнего Владислава Корнеева с ним общались в полиции. Ростовчанин рассказал телеканалу Дождь о других угрозах. Правоохранители также спрашивали «фашист» ли он. Молодой человек узнал от полицейских, что их интерес вызван его сообщением в соцсети В контакте. Это по словам Корнеева была пост гнева про русскую власть и народ в целом. Но никаких призывов и оскорблений там не было, утверждает житель Ростова-на-Дону. Это сообщение он позже удалил. Тем не менее, его вызвали на беседу в отдел полиции. Предупредив: если не придёт сам, за ним отправят опергруппу. В отделе по указанию полицейских Корнеев написал объяснительную. В ней признал: пост его, но страна у нас свободная и у него есть право на своё мнение. Затем Корнеева отпустили. В полиции Ростова-на-Дону ситуацию не комментируют. В последнее время всё больше случаев административного и даже уголовного преследования по обвинению в экстремизме за посты и лайки в соцсети Вконтакте. Такие случаи были в Барнауле, Твери, Курске и других городах.

Компания Mail.Ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте» недавно предложила смягчить наказание за лайки и репосты. Этого же требуют в Совете по правам человека при президенте. Предложение поддержала и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Комментарии

13

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andre_klimov 26 августа 2018 | 12:12

"Компания Mail.Ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте»"

Попросила "силовиков" не пугать идиотов, пользующихся ВК для выражения собственных мыслей. А то их в других местах отлавливать тяжелее будет.

oldpartizan 26 августа 2018 | 12:17

пользоваться помойками вк и ок и не измазаться?

opiatnovyi63 26 августа 2018 | 12:29

oldpartizan: Разв это не помешательство воровской власти, которую, оказывается, уже запрещено критиковать?

pantv66 26 августа 2018 | 12:36

opiatnovyi63: Я дочу свою, за ухо и на солнышко. В facebook и gmail. Тэкс. Проверка связи. Путин .....ло!!! Камрады, если завтра отвечу, то .... Все на Gmail!!!!!

vinidbi 26 августа 2018 | 12:19

andre_klimov: Интересы у этой группы чисто меркантильные-боятся остаться без бабла, если пользователи перестанут заходить в их соц-сеть!!!

barsuchok 26 августа 2018 | 12:21

Обложили Mail.Ru Group со всех сторон, народ катастрофически побежал из "Вконтакте", береженого и бог бережет.

stas12006 26 августа 2018 | 12:22

человек сделал ошибку:
если тебя менты просят что-то написать или подписать, как в данном случае( что пост его ) - не надо ничего ни писать , ни подписывать. то , что он пишет , что у нас свободная страна , поэтому можно писать такие посты - это никого интересовать не будет. из всего , его объяснения будет использовано только то , что это его пост.
если вас прося что-то сделать менты - никогда этого делать не надо!
если дойдёт дело до суда у вас будет ещё возможность сказать, что это ваш пост, а если захотите , то ещё можете сказать, что не ваш.
запомните : любая просьба мента , что-то сделать , какой бы безобидной и логичной вам не показалась изначально - направлена на то, что бы сформировать обвинение. не надо ничего делать по просбе ментов ни писать , ни приходить в отделение. пускай присылают опергруппы.

stas12006 26 августа 2018 | 12:26

stas12006: если попали в отделение - просто сидите и не пишите ничего и не отвечайте ни на какие вопросы - просто говорите-я не хочу давать никаких объяснений , и всё.

pantv66 26 августа 2018 | 12:45

stas12006: 53-я статья Конституции. Не свидетельствовать против себя и родственников. И кстати менты не очень то настаивают. Ну случАи конечно разные бывают. А так, ничего не подписывать, от освидетельствования отказываться. Нет бумажки - нет дела. В первом приближении. Им палку срубить надо. А возиться с вами им не упиралось. Ну если конечно не совсем упыри. А так, меня задерживали, говорил с ними, отказывался подписывать. В принципе они тоже, когда выходишь с ними покурить, согласны, что Путин - х.....ло. Вы думаете, у наших полицаев служба мед? У них сат свой есть, где они выкладывают весь этот мат-перемат начальников. Кстати, почему появилось видео о пытках в колониях. У них уже у самих крыша едет. И к ним начальство относится не лучше,чем они к заключенным. Ну это как бы "тяготы и лишения". Но как видим не выдерживают и они.

navsegda 26 августа 2018 | 12:28

stas12006: Истину глаголишь

zztop1960 26 августа 2018 | 12:32

При Сталине прибили бы и этих ментов , и Путина, и Единую Россию , и КПРФ, и ЛДПР и Справедливую Россию , как предателей СССР и коммунизма

piston33355 26 августа 2018 | 12:39

Вы все еще хотите пользоваться вк?

delovoy_podolsk 26 августа 2018 | 12:49

Что под словом "фашист" имели в виду полицейские? Я не уверен, что они имели ввиду общинный уклад жизни на основе многодетных семей и выборности главы общины, как главы или старосты низового уровня территориального управления. Им даже это в голову не приходит, да и мальчику тоже. А ведь это и есть - фашизм. Может быть они имели в виду, что он нацист? А в полиции служат люди интернациональных взглядов? Российские полицейские ко всем национальностям относятся одинаково? Они все национальности считают одинаковыми по интеллекту и трудовым способностям? Российские полицейские уверены, что в их рядах нет людей, считающих негров переходным звеном между человеком и обезьяной, а евреев виноватыми во всех грехах России, а цыган грязной неполноценной нацией мелких воров? А самих себя считать белой умной цивилизованной частью человечества? Они уверены, что людей с такими взглядами в российской полиции нет? Может они произнося слово "фашист" спрашивали у мальчика не считает ли он себя приверженцем взглядов национал-социалистов?

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