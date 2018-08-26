У Белого дома в США приспущен флаг в память о сенаторе Джоне Маккейне

Влиятельный американский политик умер на 82-м году жизни. Соболезнования близким высказали многие западные политики, в том числе и лидер США Дональд Трамп, который ранее конфликтовал с Маккейном. При этом семья сенатора отказалась пригласить президента на похороны. Это желание при жизни высказывал сам Маккейн. В последний год он боролся с онкологическим заболеванием.