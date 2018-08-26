В подмосковном Королеве горит семиэтажный жилой дом

К тушению пожара привлечены больше ста человек и десятки единиц техники, включая вертолеты.

Сообщение о возгорании в микрорайоне Юбилейный поступило в МЧС сегодня после шести утра. Пожару был присвоен второй ранг сложности, сообщается на сайте областного главка. По состоянию на 8:30 утра площадь горения составляла 300 квадратных метров. Около 11 утра пожар был локализован на этой площади. Горит деревянная мансарда дома, на записях с места происшествия видно, как привлеченные к тушению пожара вертолеты сбрасывают воду на крышу здания.

Все жильцы дома были своевременно эвакуированы, сообщил сотрудник подмосковного главка МЧС Алексей Херсонин.

По последним свидетельствам очевидцев в соцсетях, крыша дома продолжает гореть, а ближайшие улицы заволокло дымом.

О причинах возгорания дома в Королеве пока не сообщается.