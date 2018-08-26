В подмосковном Королеве горит семиэтажный жилой дом
К тушению пожара привлечены больше ста человек и десятки единиц техники, включая вертолеты.
Сообщение о возгорании в микрорайоне Юбилейный поступило в МЧС сегодня после шести утра. Пожару был присвоен второй ранг сложности, сообщается на сайте областного главка. По состоянию на 8:30 утра площадь горения составляла 300 квадратных метров. Около 11 утра пожар был локализован на этой площади. Горит деревянная мансарда дома, на записях с места происшествия видно, как привлеченные к тушению пожара вертолеты сбрасывают воду на крышу здания.
Все жильцы дома были своевременно эвакуированы, сообщил сотрудник подмосковного главка МЧС Алексей Херсонин.
По последним свидетельствам очевидцев в соцсетях, крыша дома продолжает гореть, а ближайшие улицы заволокло дымом.
О причинах возгорания дома в Королеве пока не сообщается.
Комментарии3
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agamasat 26 августа 2018 | 12:22
"Президент Путин утверждает, что его цель - восстановить величие России как в глазах сограждан, так и на мировой арене. Но какими средствами он восстановил ваше величие? Он дал вам экономику, которая почти полностью базируется на нескольких природных ресурсах и будет подниматься и падать вместе с ними. Ее процветание не будет длительным. А пока оно будет сохраняться, эти богатства будут во владении кучки коррумпированных власть имущих. Капиталы бегут из России, которая при отсутствии правового государства и диверсифицированной экономики воспринимается слишком рискованной для инвестиций и предпринимательства. Он дал вам политическую систему, которая поддерживается коррупцией и репрессиями и недостаточно сильна, чтобы допустить несогласие.
Как он укрепил международные позиции России? Взяв в союзники России самые агрессивные и угрожающие всем тирании. Поддерживая сохранение у власти сирийского режима, убивающего десятки тысяч собственных граждан, и не допуская даже осуждения этих зверств Организацией Объединенных Наций. Его отказ принимать во внимание уничтожение невинных, тяжелое положение миллионов беженцев, растущую вероятность большого пожара, способного распространить свое пламя на другие страны, должен стать предметом мирового внимания. Он не поднимает репутацию России в мире. Он разрушает ее. Он сделал Россию другом тиранов и врагом угнетаемых, ей не доверяют народы, которые стараются сделать нашу планету более безопасной, мирной и процветающей.
Президент Путин не верит в эти ценности потому, что он не верит в вас. Он не верит, что на свободе человеческая природа может подняться над своими слабостями и построить справедливое, мирное и процветающее общество. Или как минимум, он не верит, что это могут сделать граждане России. Поэтому он правит, используя эти слабости, с помощью коррупции, репрессий и насилия. Он правит для себя, но не для вас."
Д.Маккейн
tvitov66 26 августа 2018 | 12:24
К тушению пожара привлечены больше ста человек и десятки единиц техники, включая вертолеты
Тут без танков, БТР и БМП не победить
pantv66 26 августа 2018 | 12:31
Вата не горит. Она тлеет.