«Благотворительная барахолка» в поддержку правозащитников пройдет сегодня в Сахаровском центре
«Благотворительная барахолка» пройдет сегодня в Сахаровском центре с 12.00 до 18.00: сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор волонтерского центра Александра Пинтелина. «Все средства пойдут на помощь правозащитникам, которые сейчас находятся под преследованием», — уточнила она.
Среди правозащитников, кому будет оказана помощь, по словам А.Пинтелиной, руководитель карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев, руководитель грозненского представительства «Мемориал» Оюб Титиев, крымско-татарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, узбекский правозащитник и журналист Азимжан Аскаров и председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу Игорь Нагавкин.
Мероприятие, по словам А.Пинтелиной, проводят волонтеры Сахаровского центра, участники молодежного правозащитного движения и волонтеры Amnesty International в России.
Комментарии3
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olegleon 26 августа 2018 | 11:56
у Amnesty International деньги кончились? а как же "Запад нам поможет"?
lion64__2 26 августа 2018 | 12:10
А что же с грантами от ЦРУ произошло? Перестали выплачивать или разворовали всё эти пг"авозащитники?
cromwel 26 августа 2018 | 12:29
А питательную клизму для режиссера тоже выставят на продажу или еще ближайшие лет двадцать она будет нужна?