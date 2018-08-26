«Благотворительная барахолка» в поддержку правозащитников пройдет сегодня в Сахаровском центре

«Благотворительная барахолка» пройдет сегодня в Сахаровском центре с 12.00 до 18.00: сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор волонтерского центра Александра Пинтелина. «Все средства пойдут на помощь правозащитникам, которые сейчас находятся под преследованием», — уточнила она.

Среди правозащитников, кому будет оказана помощь, по словам А.Пинтелиной, руководитель карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев, руководитель грозненского представительства «Мемориал» Оюб Титиев, крымско-татарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, узбекский правозащитник и журналист Азимжан Аскаров и председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу Игорь Нагавкин.

Мероприятие, по словам А.Пинтелиной, проводят волонтеры Сахаровского центра, участники молодежного правозащитного движения и волонтеры Amnesty International в России.