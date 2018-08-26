Омбудсмен по Ярославской области Бабуркин посетит исправительную колонию, где ранее были зафиксированы факты пыток

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что посетит 27 августа исправительную колонию номер 1, очередное видео о пытках в которой в прошлом году было опубликовано на минувшей неделе.

При этом омбудсмен подчеркнул, что это плановое посещение колонии для проверки соблюдения прав заключенных и, что с момента записи видео ситуация в исправительном учреждении существенно изменилась к лучшему. «Конечно ситуация в колонии радикально изменилась с тех пор. Об этом говорят и осужденные. Это (публикация видео-ЭМ) произвело большое впечатление на сотрудников и систему. Ряд сотрудников был отстранен от работы», — отметил С. Бабуркин.

При этом он добавил, что по факту опубликованных видео «проверка продолжается». «Я думаю, что новые материалы, которые вышли в публичную сферу на прошлой неделе, также будут исследованы в ходе этих проверочных мероприятий»,— заключил омбудсмен.