Омбудсмен по Ярославской области Бабуркин посетит исправительную колонию, где ранее были зафиксированы факты пыток
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что посетит 27 августа исправительную колонию номер 1, очередное видео о пытках в которой в прошлом году было опубликовано на минувшей неделе.
При этом омбудсмен подчеркнул, что это плановое посещение колонии для проверки соблюдения прав заключенных и, что с момента записи видео ситуация в исправительном учреждении существенно изменилась к лучшему. «Конечно ситуация в колонии радикально изменилась с тех пор. Об этом говорят и осужденные. Это (публикация видео-ЭМ) произвело большое впечатление на сотрудников и систему. Ряд сотрудников был отстранен от работы», — отметил С. Бабуркин.
При этом он добавил, что по факту опубликованных видео «проверка продолжается». «Я думаю, что новые материалы, которые вышли в публичную сферу на прошлой неделе, также будут исследованы в ходе этих проверочных мероприятий»,— заключил омбудсмен.
Комментарии3
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traxau_okurka 26 августа 2018 | 11:57
Почему везде видеокамеры не поставить с онлайн-трансляцией в интернет? Что в тюрьме может быть секретного? Зато будут видны все незаконные действия власти и вертухаев, а также пахановские разборки.
testmeter 26 августа 2018 | 12:08
Товарищ Бабуркин в каком звании с таким-то фамилиём? На России все омбудсмены должны быть не ниже полковника МВД или ФСБ, как Москалькова. Защищать права человека должны правые человеки!
cromwel 26 августа 2018 | 12:26
Разумеется факты неподтвердятся. Зэка с каменными физиономиями все будут отрицать. Мусора скажут что их оговорили.