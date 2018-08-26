Ряд набережных в центре Москвы перекрыты из-за полумарафона «Лужники»
Забег проходит по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодемианской набережным столицы. Движение по этим улицам для автомобилистов будет открыто в 13:30. Это последнее соревнование перед главным беговым событием страны – «Абсолютным марафоном», который пройдет в конце сентября.
Комментарии1
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yurhip 26 августа 2018 | 11:47
Странно: перекрывают дороги в центре, и это никому, оказывается, не мешает