Компания АЛРОСА выставит на аукцион во Владивостоке крупные алмазы общей массой более двух тысяч карат
В качестве покупателей приглашены иностранные и отечественные фирмы. Итоги торгов подведут в середине сентября. Как сообщает «Интерфакс», с начала этого года компания провела два аукциона и получила уже более тридцати миллионов долларов от продаж.
Комментарии4
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agamasat 26 августа 2018 | 11:56
мда.. не хватать долларов стране. Небось, собирают, по сусекам, чтобы устроить акцию сожжения?)
andre_klimov 26 августа 2018 | 12:07
agamasat:
Просто спешат распродаться пока есть возможность. А то ведь если не снаружи, то изнутри - точно проблемы будут. "Металлистов" пощипать сходу не удалось, а уж с этих кроме НДПИ - точно можно шкуру драть "в связи с государственной необходимостью". На их месте я бы продавал, пока не поздно.
barsuchok 26 августа 2018 | 12:04
Алроса алмазы на баксы меняет по тихой, только место для аукциона необычное, а возможно замаскированная распродажа для "своих"?
roony 26 августа 2018 | 12:05
И куда евреи смотрят, Де Бирс так и разориться может , чем торговать будут ?
Может на стекло перейдут ?