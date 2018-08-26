Президент Афганистана отклонил отставку руководителей силовых структур страны
Заявления подали министр национальной обороны, министр внутренних дел и глава национальной безопасности. Это произошло на фоне ракетного обстрела, которому подверглась афганская столица в день, когда страна праздновала праздник Курбан-байрам. По данным телеканала «Толо Ньюс», целью атаки был президентский дворец и дипломатический квартал Кабула. В связи с этим силовые структуры подверглись критике со стороны политических, религиозных и общественных организаций.
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