Президент Афганистана отклонил отставку руководителей силовых структур страны

Заявления подали министр национальной обороны, министр внутренних дел и глава национальной безопасности. Это произошло на фоне ракетного обстрела, которому подверглась афганская столица в день, когда страна праздновала праздник Курбан-байрам. По данным телеканала «Толо Ньюс», целью атаки был президентский дворец и дипломатический квартал Кабула. В связи с этим силовые структуры подверглись критике со стороны политических, религиозных и общественных организаций.