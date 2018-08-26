В ряде российских городов сегодня пройдут новые акции против пенсионной реформы
Крупные акции запланированы в Ханты-Мансийске и Саратове.
Демонстрации против повышения пенсионного возраста проходят по всей России каждые выходные. Массовые акции 9 сенятбря в Единый день голосования анонсировал оппозиционер Алексей Навальный. Вчера полиция задержала политика у его дома в Москве.
Комментарии1
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olegleon 26 августа 2018 | 11:54
"массовые"? это так на Эхе шутят?