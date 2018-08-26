Два вертолета готовятся к тушению крупного пожара на крыше жилого дома в Королеве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное МЧС. Площадь огня на кровле разрослась до трехсот квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. О причинах возгорания в деревянной мансарде семиэтажки не сообщается. Из дома эвакуировались все двести человек. Пострадавших нет.