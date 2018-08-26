Два вертолета готовятся к тушению крупного пожара на крыше жилого дома в Королеве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подмосковное МЧС. Площадь огня на кровле разрослась до трехсот квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. О причинах возгорания в деревянной мансарде семиэтажки не сообщается. Из дома эвакуировались все двести человек. Пострадавших нет.
Комментарии6
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gvs 26 августа 2018 | 11:37
Уже час готовятся ))) Наверно, разрешения на вылет получить не могут - Ответственное лицо на даче. ))) Ничего, в понедельник вылетят ))) А огонь пока будут поддерживать искусственно )))
agamasat 26 августа 2018 | 11:54
gvs: 3 часа уже...
stebinmaku 26 августа 2018 | 11:44
Сгорают на кровле кровные Карлсона..
gregor 26 августа 2018 | 11:52
Два вертолета готовятся к тушению крупного пожара на крыше жилого дома в Королеве
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В каком смысле " готовятся" ?
Проходят техосмотр ? Аккумуляторы меняют на новые ?
Мне кажется ,может я и ошибаюсь ,но они должны быть наготове в каждую секунду и тушить пожар ,а не готовится и ждать когда тушить уже будет и нечего .
Надеюсь и пожарные готовы к тушению ,а не готовятся .
cattt 26 августа 2018 | 11:54
Да что за черт. не работает опция "ответить"
m_doc 26 августа 2018 | 12:33
cattt: тест