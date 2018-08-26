Причиной задержания Навального стало нарушение организации публичного мероприятия 28 января

Причиной задержания А.Навального, доставленного накануне в ОВД «Даниловское», стало дело о повторном нарушении организации публичного мероприятия 28 января 2018 года. Однако с материалами дела защите вряд ли удастся ознакомиться до суда в понедельник, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

По его сведениям, материалы дела находились все это время в ОВД «Якиманка» и не могут сейчас быть выданы для ознакомления защите.

«Юристов вчера к Алексею допустили. Тогда как раз решался вопрос о его госпитализации. При задержании ему повредили палец. Это растяжение связок, как следует из выданной в травмпункте справки», — уточнил А.Помазуев.

Сейчас оппозиционер, по его словам, чувствует себя нормально. Сегодня представитель защиты навестит его, чтобы передать книгу.