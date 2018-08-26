Причиной задержания Навального стало нарушение организации публичного мероприятия 28 января
Причиной задержания А.Навального, доставленного накануне в ОВД «Даниловское», стало дело о повторном нарушении организации публичного мероприятия 28 января 2018 года. Однако с материалами дела защите вряд ли удастся ознакомиться до суда в понедельник, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.
По его сведениям, материалы дела находились все это время в ОВД «Якиманка» и не могут сейчас быть выданы для ознакомления защите.
«Юристов вчера к Алексею допустили. Тогда как раз решался вопрос о его госпитализации. При задержании ему повредили палец. Это растяжение связок, как следует из выданной в травмпункте справки», — уточнил А.Помазуев.
Сейчас оппозиционер, по его словам, чувствует себя нормально. Сегодня представитель защиты навестит его, чтобы передать книгу.
Комментарии9
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trans 26 августа 2018 | 11:27
Полицейское государство имени Путина в действии.
protoukrop 26 августа 2018 | 11:29
Чего не сделаешь ради того, чтобы сорвать митинг 9 сентября... Можно даже закрыть глаза на 2-месячные сроки давности по административным делам. Они бы еще арестовали Навального за то что в 1989 году он на уроке в школе матерился.
plat32 26 августа 2018 | 12:15
protoukrop: чего не сделаешь ради того, чтобы сорвать митинг 9 сентября...
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Опомнились, подлюги, в августе вспомнили о январе. Чего ж столько дремали? Или последние разоблачения об ограблении путинской гвардии и не постороннего в этом деле медведева их так возбудили?
И, безусловно, всё делают, чтобы сорвать мощный митинг протеста против удушения самых бедных людей, ставших для власти зажравшихся министров, депутатов и богатеев НЕНУЖНЫМ БАЛЛАСТОМ.
А сроки давности... Если уж на Конституцию верховный правитель плевал, то его можно ждать от его ревностных прихлебателей.
gregor 26 августа 2018 | 11:32
Причиной задержания Навального стало нарушение организации публичного мероприятия 28 января
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А ещё Навальный в 1979 году перешёл улицу в 10 метров от пешеходного перехода . Это ещё одно нарушение ,которое можно будет применить для задержания .
Трусливая власть ,трусливое большинство телевизионного электората ,называющегося "одобрямсю " . Почему -то они себя называют русским миром .
Ужас ,как стыдно в таком случае ,ужас . Ну и мир ,однако .
plat32 26 августа 2018 | 12:26
gregor: А ещё Навальный в 1979 году перешёл улицу в 10 метров от пешеходного перехода .
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А ещё в 1986 году десятилетний Алёша, мне ножку подставил, я упал и нос свой разбил. Не догадался тогда на него в суд подать, но теперь, когда власти, судам, на СРОКИ ДАВНОСТИ НАПЛЕВАТЬ, я своему обидчику отомщу.
ura_123 26 августа 2018 | 11:36
Всего то семь месяцев прошло с января))) Всё просто,Навального пакуют что бы не допустить акцию 9 сентября.
komandarm___1968 26 августа 2018 | 11:40
Сколько можно нарушать правопорядок, будучи на "условке"? Заменить пора давно условный срок на реальный, хотя...кому он сдался...
На ехе немного попукают, особые либершизоиды постоят в "одиночном пикете" с плакатом "Я-навальный". Сисяна давно отключили от информации и денег, его "расследования" давно похожи на клоунаду, школота готовится к учебному году и поступлению в вузы....Кругом сплошная пичалька)
lion64__2 26 августа 2018 | 11:43
Стоит за решёткой, в темнице сырой
Унитаз тот Обвальный, мошенник большой.
plat32 26 августа 2018 | 11:56
Вот подонки. Бесстыдство и наглость путина (не пытайтесь меня уверить, что это беспредельничают мелкие сошки, они угождают желаниям президента - врага Конституции) превзошла все мыслимые и немыслимые пределы. Я начинаю опасаться за жизнь Алексея Анатольевича. Убили же Немцова (с чего ж это иначе власть реагирует так бездарно,
постыдно нервозно на увековечение его памяти в демократических странах?
Недаром же в народе вызрела мысль: "Будь жив Немцов, итоги нынешних выборов президента могли быть другими". Вот и Навального могут так устранить, чтобы не было у оппозиции яркого лидера. Чекистским убийцам не привыкать грязные делишки творить..