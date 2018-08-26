«Российские тролли» пытались отвлечь внимание от расследований в отношении окружения Дональда Трампа

Как пишет The Independent, для этого боты публиковали тысячи сообщений об убийстве американской студентки.

Масштабная атака «российских троллей» началась 21 августа, сразу после того, как в США экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта признали виновным в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. На следующий день бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал предъявленные ему обвинения, касающиеся нарушения правил финансирования политических кампаний и других эпизодов.

Аналитики Альянса по обеспечению демократии пришли к выводу, что «тролли» развили активность именно для того, чтобы отвлечь внимание от обоих дел. Для этого они публиковали тысячи сообщений об убийстве в штате Айова студентки Молли Тиббетс. В резонансном преступлении признался нелегальный мигрант. Тролли публиковали в Twitter сообщения об убийстве с хештегами #buildthewall (#постройтестену), тем самым пытаясь разжечь спор о необходимости ужесточения иммиграционной политики в США.

В последние недели администрация Twitter начала активно блокировать аккаунты, уличенные в «манипулятивности». Многие из них имеют связи с Ираном и Россией.