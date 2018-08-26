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11:05, 26 августа 2018

«Российские тролли» пытались отвлечь внимание от расследований в отношении окружения Дональда Трампа

Как пишет The Independent, для этого боты публиковали тысячи сообщений об убийстве американской студентки.

Масштабная атака «российских троллей» началась 21 августа, сразу после того, как в США экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта признали виновным в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. На следующий день бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал предъявленные ему обвинения, касающиеся нарушения правил финансирования политических кампаний и других эпизодов.
Аналитики Альянса по обеспечению демократии пришли к выводу, что «тролли» развили активность именно для того, чтобы отвлечь внимание от обоих дел. Для этого они публиковали тысячи сообщений об убийстве в штате Айова студентки Молли Тиббетс. В резонансном преступлении признался нелегальный мигрант. Тролли публиковали в Twitter сообщения об убийстве с хештегами #buildthewall (#постройтестену), тем самым пытаясь разжечь спор о необходимости ужесточения иммиграционной политики в США.

В последние недели администрация Twitter начала активно блокировать аккаунты, уличенные в «манипулятивности». Многие из них имеют связи с Ираном и Россией.

Комментарии

8

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ura_123 26 августа 2018 | 11:11

Пригожинским что ещё делать? Выгрызают косточку с отходов кремлёвской кухоньки)))

venmud 26 августа 2018 | 11:14

- Я же власть. - Дак, я тебе сто раз об'ясню.

piterjanis 26 августа 2018 | 11:14

бред какой

andre_klimov 26 августа 2018 | 11:17

piterjanis:
Связь притянута за уши для маскировки реальной причины активизации троллей.

severnaj 26 августа 2018 | 11:15

Наверное, даже их начальники - Путин и Пригожин - уже не могут справиться с этой массой ополоумевших от собственной "значимости" придурков.

navsegda 26 августа 2018 | 11:16

Медвежья услуга

nanarovsky 26 августа 2018 | 11:19

Гебельсовская пропаганда отдыхает.

skull__ 26 августа 2018 | 11:21

Пиндосы, даю бесплатный совет.
Выходите из фб и представляете никто на вас не влияет. Не благодарите. Обращайтесь, раз потомки убийц такие тупые,то я помогу.

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