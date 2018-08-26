Адвокатов Алексея Навального допустили в ОВД «Даниловское», где со вчерашнего дня находится политик
Причиной задержания оппозиционера стало нарушение на «Забастовке избирателей» 28 января.
Непонятно, почему Навального арестовали, а не вызвали повесткой на допрос, — сказал «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.
Как ожидается, завтра суд определит меру пресечения для политика.
Комментарии6
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alexsokol777 26 августа 2018 | 11:06
В носу или в ухе ковырялся сисян в момент задержания?
Вот что беспокоит прогрессивную общественность
sagen 26 августа 2018 | 11:09
alexsokol777: Прогрессивная общественность понимает, что это за картоху, которую теперь красть станет сложней у "гвардейцев короля". Эх, нет в стране мушкетеров.
banyi3 26 августа 2018 | 11:08
Солидный анальный чел, куча адвокатов, прямо Аль Капоне))
nanarovsky 26 августа 2018 | 11:11
Лёха....держись там...Миллионы хомяков с Эха уже вывалили на улицы Москвы шоб тебя освободили из путин-гулага. Так шо не обмани...фсем по две тыще евро потом как обещал.
citizeneco 26 августа 2018 | 11:19
Как раз, очень понятно, почему Навального каждый раз жёстко арестовывают, а не вызывают повестками, он, как лидер оппозиции, представляет реальную угрозу власти жуликов и воров.
agamasat 26 августа 2018 | 11:20
Протестовать против пенсионной реформы и пр., надо. Но вот только не под флагами Навального, КПРФ или кого-то еще там. Пока не будут создаваться организационные комитеты из представителей всех оппозиционных к власти движений, для проведения митингов протеста, должной массы не будет. Потому, действия Навального и настораживают - он не брезгует ничем в борьбе за своё единоличное лидерство оппозиции, а в итоге - раскалывает всю оппозицию на отдельные лагеря. Лучше для власти и не придумать. Я понимаю, что большинству не отделаться так просто от авторитарного сознания - как же без вождя, царя? Мы часто путаем свои желания перемен с поддержкой лидера. Не нужен нам царь и вождь! Нам необходимо развивать парламентарные отношения. Но в этом смысле, Навальный - зло, которое не гнушается любыми приемами, чтобы очернить и уничтожить своих коллег. И что же будет, если на секунду представить, что он, с такими замашками, стал президентом?