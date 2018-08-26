Адвокатов Алексея Навального допустили в ОВД «Даниловское», где со вчерашнего дня находится политик

Причиной задержания оппозиционера стало нарушение на «Забастовке избирателей» 28 января.

Непонятно, почему Навального арестовали, а не вызвали повесткой на допрос, — сказал «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

Как ожидается, завтра суд определит меру пресечения для политика.