Американский сенатор Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни

В последний год политик боролся с онкологическим заболеванием. В память об ушедшем из жизни сенаторе перед Капитолием штата Аризона, который он представлял 35 лет, приспущен флаг. Соболезнования в связи с кончиной выразили лидеры многих стран. Маккейн, в том числе, был известен как активный критик Кремля. В январе прошлого года, будучи гостем программы «Немцова. Интервью», он жестко высказывался о российском президенте.

В ответ Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну сказал, что такие люди, как Маккейн «живут в старом мире и не хотят заглянуть в будущее».