Чемпион Франции по боксу предотвратил попытку захвата самолета
Как сообщает радиостанция Europe 1, завершивший профессиональную карьеру Тарик Сахибеддин, скрутил дебошира, который намеревался проникнуть в кабину пилотов и угрожал захватить лайнер. Это произошло на борту лайнера, летевшего из Мюнхена в Париж. После посадки, полиция арестовала нарушителя.
Комментарии1
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polsan 26 августа 2018 | 11:08
Повезло пассажирам, что за них заступился Тарик. Мир стал безопасней! )