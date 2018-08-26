Чемпион Франции по боксу предотвратил попытку захвата самолета

Как сообщает радиостанция Europe 1, завершивший профессиональную карьеру Тарик Сахибеддин, скрутил дебошира, который намеревался проникнуть в кабину пилотов и угрожал захватить лайнер. Это произошло на борту лайнера, летевшего из Мюнхена в Париж. После посадки, полиция арестовала нарушителя.