Италия может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы

Как пояснил на своей странице в фейсбуке премьер-министр страны Джузеппе Конте, это связанно с отказом европейских политиков установить новые правила в вопросах миграции. Он отметил, что бюджет содружества предполагает непоследовательную социальную политику и в таких условиях Италия не может к нему присоединиться. Также Конте раскритиковал прошедшую ранее в Брюсселе встречу по проблемам миграции.