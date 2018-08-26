Италия может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы
Как пояснил на своей странице в фейсбуке премьер-министр страны Джузеппе Конте, это связанно с отказом европейских политиков установить новые правила в вопросах миграции. Он отметил, что бюджет содружества предполагает непоследовательную социальную политику и в таких условиях Италия не может к нему присоединиться. Также Конте раскритиковал прошедшую ранее в Брюсселе встречу по проблемам миграции.
Комментарии4
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sab171 26 августа 2018 | 10:43
не поддержит, вычеркнем из списков ЕС, будет со всякими днрами,приднестровьями и абхазиями по помойкам побираться+ ламборджини с феррари конфискуем за моральный ущерб.
banyi3 26 августа 2018 | 10:44
Ничего, хохлы поддержат )
kryimzdick 26 августа 2018 | 10:53
В Италии ситуация почти как в Греции, страна-банкрот, и еще возникает.
vladislav 26 августа 2018 | 11:07
kryimzdick: "В Италии ситуация почти как в Греции, страна-банкрот, и еще возникает."
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Вот тупая портянка! Уровень жизни в рейтинге стран Греция (страна-банкрот?) на 24 месте, а великая Россия - на 60-м.