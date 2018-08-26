Жертвами ДТП с участием туристического автобуса в Болгарии стали 16 человек

Пятеро находятся в крайне тяжелом состоянии. Инцидент произошел вчера неподалеку от города Свога. В условиях сильного дождя автобус, в котором находились члены клуба песнионеров, ударил три легковых автомобиля, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20 метров. Правительство Болгарии объявило понедельник днем траура.