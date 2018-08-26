В Санкт-Петербурге три машины врезались в поднимавшийся пролет моста

Как уточняет интернет-издание «Фонтанка», самопроизвольный развод переправы мог произойти из-за недавно законченного ремонта дороги. Якобы на мост уложили слишком тяжелый асфальт. Одна из сторон приподнялась на 40 сантиметров. В нее врезались два легковых автомобиля и автобус «Паз». Один из пострадавших – водитель «Лады» — госпитализирован в тяжелом состоянии.