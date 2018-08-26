В Санкт-Петербурге три машины врезались в поднимавшийся пролет моста
Как уточняет интернет-издание «Фонтанка», самопроизвольный развод переправы мог произойти из-за недавно законченного ремонта дороги. Якобы на мост уложили слишком тяжелый асфальт. Одна из сторон приподнялась на 40 сантиметров. В нее врезались два легковых автомобиля и автобус «Паз». Один из пострадавших – водитель «Лады» — госпитализирован в тяжелом состоянии.
Комментарии9
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klukvik 26 августа 2018 | 10:42
"уложили слишком тяжелый асфальт" - т.е. без расчетов, без проекта, на авось.
proxxit 26 августа 2018 | 10:49
klukvik:
Слишком тяжёлый асфальт по капиталистическим расчётам и грамотному либеральному освещению в прессе приподнимает...
Умора с коммунистов, пытавшихся цивилизовать и европеизировать это быдло.
oneoretwo 26 августа 2018 | 10:49
...егэ-гей специалисты заступили на рабочую вахту...
рагозькин, надо бы допуски при строительстве ракет и батутов пересмотреть - тут скоро на метры счет пойдет....
danmestari 26 августа 2018 | 10:51
Уложили слишком тяжелый асфальт, и поэтому одна из сторон начала подниматься?! Это как?!
Самое интересное, что за это никто не ответит: ни толстобрюхий полтавченко, которому вообще город до фени, ни заказчики, ни подрядчики (видел я "квалифицированных" рабочих из ближнего зарубежья, укладывающих асфальт прямо на место стыковки пролетов моста), ни м.дак, решивший досрочно, на два дня раньше срока, завершить работу, ни п.дла, которая эту "работу" приняла. А пострадали, как всегда, простые люди: сначала две недели страдали в гигантских пробках, а потом чуть не отправились на тот свет.
archibald_dandy_esquire 26 августа 2018 | 10:51
и ремонтировать без расчётов опасно - дебил-начальник приказал тяжёлый асфальт класть - а гастарбайтерам всё равно, да и россиянин против начаЪныка не попрёт - себе дороже
...и не ремонтировать нельзя, и так всё постепенно ветшает
в общем - оба варианта - хуже, как и в расейской политике
agamasat 26 августа 2018 | 11:03
Володарский мост - поднялся всего-лишь на 1 метр. Страшно подумать, что было бы, если бы меньше наложили асфальта...
piter_ug 26 августа 2018 | 11:03
С утра было написано:
//назвал одной из версий случившегося изменение динамической нагрузки моста в результате недавнего ремонта.//
Во как завернул!
А раньше это называлось проще - у дорожников руки из задницы растут.
ddolly 26 августа 2018 | 11:04
Наш асфальт самый духовный и скрепоносный - чем его больше, тем он сильнее взмывает вверх.
eternity88 26 августа 2018 | 11:17
Тоже, небось, какой-нибудь губернатор-жлоб или онвамнедимон анатолич подписал «договор с единственным поставщиком», как давеча на харчи для росгвардии. А блатной кореш не будь дурак да и положил вместо асфальта асфальтобетон, что вдвое-втрое дешевше, тока забыли, что он еще и тяжелее...