В ряде российских городов сегодня пройдут новые акции против пенсионной реформы
Крупные акции запланированы в Ханты-Мансийске и Саратове.
Демонстрации против повышения пенсионного возраста проходят по всей России каждые выходные. Массовые акции 9 сенятбря в Единый день голосования анонсировал оппозиционер Алексей Навальный. Вчера полиция задержала политика у его дома в Москве.
Комментарии3
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luger_max_otto 26 августа 2018 | 10:52
Чем больше будет выступлений и больше народа на них- тем быстрей хутин и компания уйдут на пуй.
banyi3 26 августа 2018 | 10:54
А я уху варю ))) Что важнее? )))
ppvngavr 26 августа 2018 | 10:57
По поводу так называемой пенс реформы читайте в публикации:
"Пенсионный кульбит Путина": http://www.proza.ru/2018/06/28/564