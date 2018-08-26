В США на 82-м году жизни умер сенатор Джон Маккейн

Он был одним из наиболее влиятельных политиков в Америке. Будучи пилотом штурмовика в молодости, он стал героем войны во Вьетнаме, а в 80-х пришел в политику. Маккейн пять раз избирался сенатором от штат Аризона, а в 2008 году участвовал в президентских выборах. Политик также известен своей жесткой позицией в адрес России. В прошлом году врачи обнаружили у политика опухоль мозга.